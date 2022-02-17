3 إصابات في 10 أيام.. فيروس كورونا يواصل مطاردة نجوم الفن

أعلن عدد من نجوم الفن، إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ10 أيام الماضية، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ تنوعت طريقة الإعلان بين الاستعانة بروح من الدعابة، وتوجيه النصائح للجمهور، أو الاكتفاء بنشر التحاليل، لينضموا إلى قائمة طويلة من نجوم الوسط الفني الذين أصيبوا بالفيروس على مدار الفترة الأخيرة، خاصة منذ ظهور متحور أوميكرون سريع الانتشار.

صفاء جلال تعلن إصابتها بفيروس كورونا

كشفت الفنانة صفاء جلال، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، حيث كتبت: «النهاردة يوم مش عادي، النهاردة عيد ميلادي، السنة دي معزولة في السرير إيجابي كورونا، الحمد لله على كل حال».

وجهت صفاء، نصيحة لجمهورها ومتابعيها: «خلوا بالكم من نفسكم، الكورونا لسه موجودة، وفجأة بتحصل، ربنا يشفي كل مريض، ادعولي يمكن ده آخر عيد ميلاد، بحبكم قوي من قلبي».

ديانا هشام تصدم جمهورها بالتحاليل

لم تكن صفاء جلال، الوحيدة من نجوم الوسط الفني التي أُصيبت بكورونا المستجد، خلال هذه الفترة، فقد كشفت الفنانة الشابة ديانا هشام، التي تشارك في مسلسل «أبو العروسة 3»، حاليًا، عن إصابتها بالفيروس.

ونشرت ديانا، عبر خاصية «استوري»، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، صورة من التحاليل، التي تظهر إيجابية إصابتها بفيروس كورونا، معلقة: «الحمد لله».

ابنة أحمد حلاوة تكشف حالة والدها الصحية

الحالة الثالثة في الوسط الفني، كانت من نصيب الفنان القدير أحمد حلاوة، إذ كشفت ابنته عبر «فيسبوك»، إصابة والدها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن حالته سيئة جدًا، ويحتاج إلى الدعاء.

وقالت ابنة حلاوة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن حالة وادلها متدهورة جدًا، ويجد صعوبة في التنفس، مشيرة إلى أن حالته الصحية لم تتحسن حتى الآن.