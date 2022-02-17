هل وصلنا إلى ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه لا يمكن القول بأن ذروة الموجة الحالية انتهت، موضحًا أن الحديث عن الذروة يكون عند الوصول إلى ثبات عدد الإصابات لعدة أيام ثم يبدأ في الانخفاض.

الأرقام الرسمية لا تعبر عن كل الإصابات

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «العدد الذي يُرصد عن طريق وزارة الصحة لا يعبر عن كل الإصابات، لأن أوميكرون ودلتا هما المتحوران السائدان في مصر وبالتالي فإن عدد الإصابات كبير جدا وبخاصة بمتحور أوميكرون».

متى نصل إلى الذروة؟

واستكمل مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «عندما نصل إلى ثبات عدد الإصابات لعدة أيام ثم الانخفاض يمكننا القول أن هذه الموجة بدأت تقل»، مشيرًا إلى أن معظم أعراض أوميكرون تكون في الجهاز التنفسي العلوي وهي عبارة عن رشح وعطس ووجع شديد في الزور ويسبب التهابات شعبية ورئوية وتكسير في الجسم.

وتابع «تاج الدين»: «أجرينا أبحاثا إكلينيكية عن الفارق بين من حصلوا على لقاحات كورونا ومن لم يحصلوا عليها وتمت دراسة الحالات التي تدخل المستشفيات والرعاية المركزة وتحتاج للتنفس الصناعي، وكان عدد الذين حصلوا على لقاحات ويتلقون العلاج في هذه الأماكن أقل بكثير ممن لم يحصلوا عليها، ولم تُرصد أي آثار جانبية مقلقة في كل الدول بشأن تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا».

هدف الدولة المصرية

واستطرد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «كان هدفنا في بداية هذا العام تطعيم 40 مليون مواطن بالجرعة الأولى، ولا توجد موانع محددة تحول دون الحصول على اللقاحات كما أن الآثار الجانبية من لقاحات كورونا تحدث في أي لقاح، دون وجود أي آثار خطيرة».