تحريات حادث سقوط شاب سوداني من الطابق الثامن في السلام: كان سكران

لقى شاب سوداني مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثامن في منطقة السلام بالقاهرة ، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة إرسال تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

البداية ببلاغ من الأهالي

وتلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغًا من الأهالي، يفيد بمصرع شاب سوداني إثر سقوطه من الطابق الثامن، وبالانتقال عُثر على جثة شاب يدعى «مدثر. ز. ع»، 20 سنة، وبالفحص تبيّن أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وإصابته بكسور في أنحاء الجسم.

وكشفت التحريات أن الشاب المتوفى كان في حاله سكر، واختل توازنه، وسقط من الطابق الثامن، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

العثور على طفلة مذبوحة في ظروف غامضة بأبوالنمرس

وفي سياق آخر، تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلة عمرها 3 سنوات، في منطقة أبوالنمرس بعد غياب 5 أيام، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة إرسال تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالهم حول الواقعة، كما كلفت النيابة العامة المباحث بضبط الجناة.

العثور على طفلة اختفت منذ 5 أيام

كان مأمور قسم شرطة أبوالنمرس تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على الطفلة المختفية، مذبوحة في أرض زراعية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبيّن العثور على جثة الطفلة المبلغ عن تغيبها منذ 5 أيام، واستُكمل المحضر، وأرسل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.