العثور على جثة شاب سوداني في ظروف غامضة داخل شقة بعابدين

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لشاب سوداني داخل شقة في عابدين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وإخطار السفارة بالقاهرة لإنهاء إجراءات سفر الجثمان لدولته.

بداية البلاغ.. رائحة كريهة داخل شقة

تلقى مأمور قسم شرطة عابدين بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، بالانتقال تم تحديد الشقة وتبين أن ساكن الشقة شاب سوداني يقيم بمفرده، وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وتبين العثور على جثة شاب يدعى عمرو عوض الله الطيب ويحمل جنسية دولة السودان.

وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وكشفت المعاينة سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود أي كسر في النوافذ، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة سائح خليجي في شقة بمدينة نصر

وفي سياق آخر، تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لسائح خليجي داخل شقة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبالفحص تبين أنه سعودي الجنسية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهه جنائية من عدمه، وكلفت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة من المباحث بإخطار السفارة بالقاهرة لإنهاء إجراءات سفر الجثمان إلى دولته للدفن.