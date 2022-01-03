العثور على جثة طفلة حديثة الولادة في ترعة بالبحيرة

عثر أهالي قرية الشيخ مخلوف، قبل قليل، على جثة طفلة حديثة الولادة على سطح المياه بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجرى إبلاغ الشرطة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة ايتاي البارود يفيد عثور الأهالي علي جثة طفلة حديثة الولادة عائمة على سطح المياه، وجرى نقل جثة الطفلة لمستشفي إيتاي البارود العام وحرر المحضر اللازم.

الطفلة الغارقة حديثة الولادة

بالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات الأولية أن الطفلة ترتدي كامل ملابسها، كما أنها حديثه الولادة لم يتجاوز عمرها يومين، وتم العثور عليها على سطح المياه الواقعة بين قرية كفر الشيخ مخلوف، والشعيرة، وجرى انتشال الجثة وحفظها تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.