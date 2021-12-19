ضبط المتهمة بسرقة أموال عجوز أبو النمرس: «زودت لها جرعة الدواء»

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم).. بتضررها من (إحدى السيدات تعمل لدى والدتها - مقيمة بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة) والمسئولة عن رعايتها الصحية لقيامها بإعطاء والدتها جرعة زائدة من عقار دوائى "يستخدم لعلاجها" مما أدى إلى إستغراقها فـى النـوم، وفـور إفاقتـهـا إكتشـفت سـرقة (مبلغ مالى - مشغولات ذهبية) من الشقة سكنها كائنة بذات العقار سكن المبلغة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مكان إختباء المتهمة بشـقة كائنة بمنطقة الهانوفيل بمحافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها.. وبحوزتها جزء من متحصلات الواقعة ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضافت بإنفاقها باقى المبلغ على متطلباتها الشخصية.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالسرقة من داخل المساكن بإسلوب "فتح كالون الباب"

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب " فتح كالون الباب "، و أنه وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبـطه ، وبحوزته (عملات "أجنبية – محلية") وبمواجهته إعترف بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعتى سرقة ، كما أضاف بتحويل عملات أجنبية من متحصلات إحدى الواقعتين للجنيه المصرى ، وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها لشراء مخدر الهيروين وبإستدعاء المجنى عليهمـا إتـهمـاه بـالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.