عمر كمال يرقص على أنغام «لغبطيطا» وسط الثلوج بأمريكا «فيديو»

تجاهل مؤدي المهرجانات عمر كمال، اليوم، قرار إيقافه عن الغناء من جانب نقابة المهن الموسيقية بسبب الإساءة التي وجهها للفنان هاني شاكر ومجلس نقابة المهن الموسيقية.

ونشر عمر، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فيديو وهو يرقص على أنغام أغنيته الشهيرة لغبطيطا، بمشاركة حسن شاكوش في شوارع أمريكا وسط تساقط الثلوج.

عمر كمال يتصدر التريند

واحتفل عمر كمال، أمس، بتصدر أغنيته الجديدة البنات، تريند يوتيوب، بمشاركة البلوجر التركي كوكسال بابا.

كلمات أغنية البنات

وجاءت كلمات أغنية البنات كالتالي:

دلع تاخد.. دلع قصاد فلوسك دلع عشان ..كل البنات تبوسك مفيش دلع …يدولك علي بوذك دلع لو حتي ياسيدي بس بالكلام

قلب البنات مش محتاج وساطة دول كائنات أبسط من البساطة أبسط حاجات وتبسطهم لو شوكولاتة أهم حاجة يحسوا منك باهتمام

Money money money

money Money money

money إديهم money

money تاخد honey honey

جنس لطيف.. رقيق دلوع بطبعه من الدلع عمرهم ما شبعوا اللي يدلعهم.. يبقوا خاتم في صابعه وعلى قلبهم زي العسل ومبسوطين

سهرة في مكان هادي أو رومانسي تلاقي الزعل والقفش كله منسي ويا ريت كمان لو خاتم جولد pancy سحر الدهب بيخلي قلبهم يلين

هرموناتهم اه بتطلع موت عنينا بس لو راقوا بيروقوا علينا مزة حياتنا مهما منهم اتهرينا في المولات لف ودليفري واستوينا

كل البنات على الموضة تحب تلبس وتشيل فونات ماركات وبراند يهوس وتنبسط وتغير مود وترقص مالهمش في الكآبة والمود الحزين

يعشقوا موت اللي بيفهم دماغهم وبالكلام يشغل أوقات فراغهم ويكون نزيه على الأخر وينغنغهم يطلبوا منه أي حاجة يقول أمين.