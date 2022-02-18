مهرجان البنات لـ عمر كمال يحقق 1.5 مليون مشاهدة خلال يومين

حقق مهرجان البنات للمطرب عمر كمال، ما يزيد عن مليون ونصف المليون مشاهدة منذ طرحه على موقع المشاهدات يوتيوب الأربعاء الماضي، وقدمه كمال على طريقة الفيديو كليب بصحبة البلوجر التركي كوكسال بابا، للمخرج تامو زين، وهو من كلمات عمرو قطب، وألحان عمر كمال، وتوزيع أبو عبير.

مهرجان البنات يتصدر التريند

وتصدر مهرجان البنات محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي منذ طرحه اليومين الماضيين، وحقق ما يزيد عن مليون ونصف مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، خصوصا وأنه جاء بعد ساعات قليلة من أزمة عمر كمال مع الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وذلك بعد ظهور كمال في لايف يرد على أسئلة بعض متابعيه، وتحدث عن هاني شاكر، بطريقة اعتبرتها النقابة أمرا مسيئا للنقيب، وأصدرت قرارها بوقفه عن الغناء والتحقيق معه.

ويتواجد الفنان عمر كمال، حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في عدد من الحفلات، ومن المقرر عودته إلى مصر في مارس المقبل.

كلمات مهرجان البنات

وجاءت كلمات مهرجان البنات الذي طرحه عمر كمال وكوسال بابا على موقع يوتيوب، كالتالي:

دلع تاخد قصاد دلعك فلوس

دلع عشان كل البنات تبوسك

مفيش دلع يدوك على بوزك

دلع لو حتى يا سيدي بس بالكلام

قلب البنات مش محتاج وساطة

دول كائنات أبسط من البساطة

أبسط حاجات تبسطهم حتى لو شوكولاتة

أهم حاجة يحسوا منك باهتمام

كما تضمنت كلمات أغنية مهرجان البنات:

كل البنات على الموضة تحب تلبس

وتشيل فونات ماركات وبراند يهوس

وتنبسط وتغير مود وترقص

ملهمش في الكآبة والمود الحزين

يعشقوا موت اللي بيفهم دماغهم

وبالكلام يشغل أوقات فراغهم

ويكون نزيه على الآخر وينغنغهم

يطلبوا منه أي حاجة يقول أمين