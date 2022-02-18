شيري عادل تكشف تفاصيل دورها في مسلسل «الرواية»: «صحفية»

أعربت الفنانة شيري عادل، اليوم، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل أيام، المعروض حاليا على شاشة إحدى القنوات الفضائية.

وقالت شيري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها سعيدة بتوجيه رسائل إيجابية للجمهور من خلال أعمالها.

وأشارت إلى أن كواليس مسلسل أيام كانت ممتعة للغاية، وخاصة أن جميع الممثلين من أصدقائها وأن التصوير كان في لبنان؛ فذلك الأمر جعل المسافة قريبة بينها وبين فريق العمل؛ لأنهم قضوا وقتا طويلا في التصوير.

رسائل شيري عادل

وعن الرسائل التي تتمنى شيري تقديمها خلال الفترة المقبلة، فقالت إنه يوجد الكثير من الرسائل الإيجابية التي تحب أن تقدمها في الأعمال الفنية، ومعظمها يتعلق بالمرأة.

وعن مسلسل الرواية، قالت إنها متحمسة للغاية لهذا العمل، وخاصة أنها تقوم بدور صحفية، مشيرة أنها لديها الكثير من الأصدقاء الصحفيين الذين تقوم باستشارتهم عند الحاجة لذلك.

أحداث مسلسل الرواية

ويشارك شيري عادل في بطولة المسلسل محمود عبد المغني وأيتن عامر، وهو من إخراج أمير شوقي، وتدور أحداثه في إطار غامض حول جريمة قتل تحدث خلال افتتاح عرض مسرحي.

وكانت أحدث أعمال شيري عادل مسلسل «أيام» المعروض حاليا، وشارك في بطولته مجموعة كبير من الفنانين؛ من بينهم حورية فرغلي، ياسر صادق، لقاء سويدان، أحمد صفوت وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازي، ورياض الخولي، وندى موسى، ومي القاضي، وحجاج عبد العظيم، وهو من إخراج محمد أسامة.

واعتذرت شيري عادل، مؤخرا، عن المشاركة في مسلسل أولاد الهلالية، الذي يقوم ببطولته حسين ومصطفى فهمي.