شيري عادل عضو لجنة تحكيم الفيلم القصير بمهرجان أسوان.. «قائمة الأعضاء»

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن قائمة أسماء لجان تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي ومسابقة الفيلم القصير، ولجنة النقاد بالدورة السادسة التي تقام خلال الفترة من 23 إلى 28 فبراير من الشهر الجاري.

ويمنح الاتحاد الأوروبي جائزة لأفضل فيلم يناقش قضايا المرأة من دول الاتحاد الأوروبي وحوض البحر المتوسط، ويرأس لجنة التحكيم بـ مهرجان أسوان لأفلام المرأة المخرج المصري مجدي أحمد علي، وعضوية الناقدة البولندية أولا سلوى، والكاتبة والناقدة السينمائية ناهد صلاح، ومن تونس تشارك الباحثة والمبرمجة إنصاف أوهيبة، وتضم اللجنة الكاتب والمخرج المغربي أحمد بولان، الذي عمل كممثل في الفرقة الوطنية المغربية للمسرح والفرقة الوطنية لراديو وتلفزيون المغرب بالرباط، ويمتلك خبرة واسعة ومتنوعة في مجال السينما والتليفزيون.

لجنة الفيلم القصير

وتضم لجنة تحكيم الفيلم القصير بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة النجمة المصرية شيري عادل، والكاتبة والمخرجة السعودية هناء العمير، وكارين شايلي التي تملك خبرة أكثر من عشرين عامًا في الإدارة الاحترافية للأحداث الدولية الكبرى الثقافية والسينمائية.

لجنة النقاد

وتتكون لجنة تحكيم جائزة جمعية نقاد السينما المصريين بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة من الناقد الكبير كمال رمزي، والناقدة ماجدة خير الله، والمونتيرة والناقدة سينمائية صفاء الليثي، التي عملت فى العديد من الأفلام التسجيلية والقصيرة منذ 1974، إلى جانب أفلام روائية الطويلة، ومنذ عام 1997 اتجهت للنقد للسينمائى وكتبت العديد من الدراسات النقدية والأبحاث، نُشرت فى مطبوعات متنوعة بمصر والعالم العربي، وشاركت فى لجان اختيار الأفلام بمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولى، ومهرجان القاهرة السينمائى الدولي، وهي عضو لجنة تحكيم النقاد الدوليين «فيبريسى» بالعديد من المهرجانات ومنها مهرجان تسالونيكي باليونان، ومهرجان مومباى الهند والقاهرة ومهرجان كان، وورشة الفيلم بنيبال ، ومهرجان جفنا بسيريلانكا.