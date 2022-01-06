أحمد الشامي وثراء الجبيل ينضمان لـ مسلسل «الرواية» مع شيري عادل

تشارك الفنانة الشابة ثراء جبيل مع الفنان أحمد الشامي، في بطولة مسلسل «الرواية»، وفقا لما أعلن من الشركة المنتجة للعمل، وانضم الثنائي لفريق عمل مسلسل «الرواية» الذي يضم نخبة من نجوم الوسط الفني، وأبرزهم شيري عادل التي تقوم بدور المحامية فريدة داخل أحداث العمل، ومحمود عبد المغني.

وتدور أحداث مسلسل «الرواية» حول جريمة قتل غامضة، تتم في أثناء افتتاح عرض مسرحي، ويتورط جميع الحاضرين ويدخلون قفص الاتهام ودائرة الشك، ويصبح جميعهم مدانين، ويتورطون في المشاكل والمصاعب وإلقاء التهم على بعضهم البعض لإنقاذ أنفسهم.

مسلسل الرواية يتكون من 10 حلقات

و تسرد مسلسل «الرواية»، التي يتكون من 10 حلقات، رحلة البحث عن الجاني، في إطار من الغموض والإثارة والتشويق.

وسوف يتم عرض مسلسل «الرواية»، على المنصات الإلكترونية، فور الانتهاء من تصويره، و قد أعلنت الجهة المنتجة انهم بالفعل يستعدون لبدء تصوير العمل في العاجل القريب، خاصة أن من المفترض أنه وقع الاختيار على فريق العمل.

وكشفت الشركة المنتجة في البيان الخاص بتعاقد ثراء الجبيل و أحمد الشامي، أن الأولى، تجسد دور ممثلة مسرحية موهوبة، و لكن مصاعب الحياة تؤرقها، وسوف تجبرها على تغيير مسار حياتها، واختيارها لانتقام لكل من سبب لها المتاعب والمشاكل.

أحمد الشامي وصولي في الرواية

بينما يقدم الفنان أحمد الشامي، دور الممثل الوصولي، الذي يتخلى عن مبادئه وكل شيء من أجل الوصول للشهرة، حتى انه يضحى بحبه من اجل الوصول إلى الشهرة بأسرع طريق.

يقوم ببطولة مسلسل «الرواية»، شيري عادل، برفقة نخبة من النجوم، وأبرزهم أحمد الشامي وثراء جبيل، وإنتاج مشترك بين شركتي «ديفرنت آرت - بروميوزك استديو»، ومن تأليف شادي محسن وأمير شوقي.

مسلسل «الرواية» من إخراج أمير شوقي، و المنتج الفني مصطفي يوري، ومدير التصوير يوسف البارود، واستايلست منى عبد السلام، وديكور محمد مصطفى.