مواقيت الصلاة اليوم السبت 19-2-2022 في محافظات مصر

تأدية الصلوات الخمسة في مواعيدها يحرص عليها المسلمون حول العالم ولذا يبحث الكثير منهم يوميا عن مواقيت الصلاة كصلاة الفجر والظهر وغيرها، التي تتغير من محافظة لأخرى ومن دولة لأخرى فيختلف موعد صلاة الفجر في القاهرة عن أسيوط وكذلك المدن العربية كالرباط ودبي ومكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وفي إطار اهتمام المسلمين بالصلاة وأدائها في أوقاتها المحددة، تستعرض «الوطن» فيما يلي مواقيت الصلاة في عدد من المدن العربية والمصرية، وفق الهيئة العامة للمساحة الرسمية على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

يؤذن لصلاة الفجر في محافظة القاهرة عند الساعة 05:04، ويأتي أذان الظهر في تمام الساعة: 12:09، وتحل صلاة العصر عند الساعة 03:21، ويكون أذان المغرب عند الساعة: 05:47، ويأتي أذان العشاء في الساعة 07:04.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

ويحل موعد أذان الفجر في محافظة الجيزة في تمام الساعة 05:05، كما يكون أذان الظهر في تمام الساعة 12:09، كما يحل أذان العصر عند الساعة 03:21، فيما يُرفع أذان المغرب عند الساعة 05:47، وأذان العشاء الساعة: 07:05.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

ووفق الهيئة العامة للمساحة، يأتي أذان الفجر في محافظة الدقهلية، في تمام الساعة 05:04، ويرفع أذان الظهر في تمام الساعة: 12:08، ويقام أذان العصر يكون عند الساعة 03:19، وأذان المغرب يكون عند الساعة: 05:44، ويأتي أذان العشاء في الساعة 07:03.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

وفي مناطق سموحة وكرموز وبحري حيث محافظة الإسكندرية، يأتي أذان الفجر عند الساعة 05:10، ويكون أذان الظهر عند الساعة 12:14، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:25، ويحل أذان المغرب عند الساعة 05:51، وأخيرا يأتي أذان العشاء في تمام الساعة 07:10

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

وفي شمال الصعيد حيث محافظة أسيوط يحل موعد أذان الفجر عند الساعة 05:04، وأذان الظهر يكون في تمام الساعة 12:09، فيما يحل أذان العصر عند 03:24، ويأتي أذان المغرب الساعة 05:50، كما يحل أذان العشاء في تمام الساعة 07:05.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

وبالنسبة لمواعيد الصلاة في محافظة سوهاج، يأتي أذان الفجر في محافظة سوهاج في تمام الساعة 05:02، ويكون أذان الظهر عند الساعة 12:07، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:22، بينما يكون أذان المغرب في تمام الساعة 05:48، كما يكون أذان العشاء في تمام الساعة 07:04.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وفي المدن والعواصم العربية فجاءت مواعيد الصلاة وفق الهيئة العامة للمساحة كالآتي:

مواقيت الصلاة في دبي

ويحل موعد أذان الفجر في دبي عند الساعة 05:32، وأذان الظهر يُرفع الساعة 12:33، وأذان العصر يُرفع الساعة 03:49، أما أذان المغرب يكون عند الساعة 06:15، ويحل أذان العشاء عند الساعة 07:45.

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

ويحل أذان الفجر عند الساعة 05:32، وأذان الظهر الساعة 12:34، ويحل أذان العصر عند الساعة 03:53، بينما يأتي أذان المغرب عند الساعة 06:20، ويحل أذان العشاء في تمام الساعة 07:50.

مواقيت الصلاة في الجزائر

ويحل موعد أذان الفجر في الجزائر عند الساعة 06:02، وأذان الظهر يُرفع الساعة 01:07، ويحل أذان العصر في تمام الساعة 04:21، ويحل أذان المغرب يكون عند الساعة 06:47، ويأتي أذان العشاء عند الساعة 08:03.