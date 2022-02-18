طقس الإسكندرية اليوم: نشاط للرياح وتوقعات بسقوط أمطار بنسبة 30%

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، طقسا غير مستقر حيث هبوب الرياح الباردة، مع توقعات بتساقط الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة خلال فترة الظهيرة، وقد تكون رعدية يصاحبها نشاط للرياح، وذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر نسبيا.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم الجمعة

وبلغت درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية، 18 درجة مئوية، مع وصول نسبة الرياح إلى 18 كليو متر في الساعة، حيث يسود طقس غائم جزئيا، مع توقعات بتساقط الأمطار بنسبة 30%، وذلك في نوة الشمس الصغيرة.

توقيت تساقط الأمطار في الإسكندرية

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في المحافظة، إنه وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية من المقرر أن تشهد محافظة الإسكندرية، اعتبارا من بعد فترة الظهيرة أمطارا من خفيفة إلى متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا، يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها 20-30 كم/ ساعة.

وأضاف «نافع» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه تم رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المحافظة، مع انتشار السيارات والبدالات اعتبارا من صباح اليوم، وذلك لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، حيث تستمر أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع.

نوة الشمس الصغيرة في الإسكندرية

ووفقاً للأعوام الماضية وجدول نوات الشتاء، تأتي نوة الشمس الصغيرة اليوم الجمعة، بأمطار متوسطة إلى خفيفة، وتستمر لمدة يومين، إلا أن التغيرات المناخية تسببت في طقس غائم مع أمطار متوسطة مع تحسن الطقس غدًا السبت، على أن تشهد المدينة أمطارا قبل نهاية الأسبوع الجاري.