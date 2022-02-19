سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 19-2-2022

تذبذب كبير سجلة المعدن الأصفر، نتيجة الحديث عن وقوع حرب بين روسيا وأوكرانيا، كونه الملاذ الآمن لدى قطاع عريض من المسثمرين حول العالم، ما يجعل البعض يبحث يوميا عن أسعار الذهب، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، لأنه الأكثر شراءً في محلات الصاغة المختلفة والأسواق المحلية، قبيل الاحتفال بعيد الأم، حيث شراء الهدايا من المشغولات الذهبية.

وفي ظل حالة التخبط في الأسعار، والحديث عن ارتفاع الذهب خلال الفترة المقبلة، ترصد بوابة «الوطن»، أسعار الذهب، وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم السبت الموافق 19 فبراير، التي جاءت كالتالي:

أسعار الذهب اليوم محليا

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 931 إلى 934 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت في الأسواق المحلية نحو 815 إلى 817 جنيهات.

وسجل عيار 18 نحو 699 إلى 6700 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب من 6520 إلى 6536 جنيها.

ووصل سعر كيلو الذهب اليوم من 931.429 إلى 933.714 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 947.60 جنيه و60.32 دولار، وعيار 21 نحو 829.17 جنيه و52.78 دولار، وعيار 18 نحو 710.71 جنيه و45.24 دولار، ووصل الجنيه الذهب إلى 6,633 جنيه و422.26 دولار، ووصل سعر كيلو الذهب اليوم 947,597 جنيه و60,322 دولار.

شراء الذهب أم بيعه أفضل؟

وفق تجار الذهب والعاملين في المشغولات الذهبية، فإن تلك الفترة يفضل تجب شراء الذهب بعد الارتفاعات المتتالية للمعدن النفيس، منوهين لعدد من المحاذير التي يجب وضعها في الاعتبار قبل الشراء ومنها عدم الشراء أوقات ارتفاع وتذبذب الأسعار وأنه من الممكن شرائه عند صعود سعره مرة أخرى.