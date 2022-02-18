سعر الذهب اليوم الجمعة 18-2-2022.. وتحذيرات من خسائر فادحة حال الشراء

نصح تجار الصاغة بالغرف التجارية بعدم شراء الذهب اليوم بعد الارتفاعات المتتالية للمعدن النفيس، محذرين من خسائر فادحة للمستثمرين لأن التوقيت غير مناسب على المدى القريب ويسبب خسائر فى المشغولات الذهبية وعلى المدى البعيد لا يجني أي أرباح.

محاذير التجار من عدم شراء الذهب الأن

ووضع التجار عدد من المحاذير للمواطنين يجب وضعها في الاعتبار قبل شراء الذهب أهمها عدم الشراء أوقات ارتفاع وتذبذب الأسعار، وفقا لـ«نادى نجيب»، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية السابق، مشيرا إلى أن الذهب من الممكن شرائه عند صعود سعره: «بعدها بفترة يحدث هبوط في السعر وعند بيعه نتعرض للخسارة وعلى المدى المتوسط نجد أن المشترى لم يجن أرباح وعند الانتظار للمدى البعيد نجد هامش الربح بسيط ليس كما توقعنا».

ودعا «نجيب»، إلى الانتظار لما بعد التقلبات العالمية والتذبذب السعرى والشراء على فترات وخاصة أثناء هبوط السعر ومتابعة تطبيق البورصات العالمية.

حال الأسواق بعد الارتفاعات المتتالية

وبيّن أنّ الأسواق تشهد حاليًا حالة من الهدوء النسبي، وبطء الطلب على الشراء مقارنة بالأسبوعين الماضيين، لافتا إلى عدم وجود محفزات للشراء حاليًا، وسط ترقب المتعاملين لانخفاضات سعرية كبيرة، ما أسهم في تراجع الإقبال على الشراء: «الارتفاعات السعرية الأخيرة للذهب، وغياب محفزات الشراء أسهمت في هدوء وبطء نسبيين لمبيعات المشغولات الذهبية»، مرجعا صعود سعر الذهب للتوترات الجارية بين روسيا وأوكرانيا وتراجع الدولار وأسعار الفائدة وكذلك التضخم.

سعر الذهب عالميًا

وسجلت سعر الأوقية اليوم الجمعة 1.894.5 دولار، وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 60.89 دولار، وسجل عيار 22 سعر 55.82 دولار، وبيع عيار 21 بسعر 53.28 دولار، فيما بيع عيار 18 بسعر 45.67 دولار.

وبيع جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة بسعر 943 جنيهًا، وعيار 21 بسعر 825 جنيهًا، وسجل عيار 18، سعر 707 جنيهات فيما يباع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و600 جنيهًا.