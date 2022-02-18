سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الجمعة 18-2-2022.. متراجع بقيمة جنيهين

سجّلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 18-2-2022 منتصف التعاملات اليومية تراجعا طفيفا على الصعيدين العالمي والمحلي، بعد ارتفاع أسعار الذهب عدة مرات متتالية خلال الأسابيع الماضية .

وتراجعت أسعار الذهب منتصف تداولات نهاية الأسبوع اليوم الجمعة، بالرغم من التوترات السياسية الأخيرة بين روسيا والغرب فيما يتعلق بأزمة روسيا وأوكرانيا، وصدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي وتزامن انخفاض الذهب مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل سنتين، ولأجل خمس وعشر سنوات، ما أثر سلبا على جاذبية حيازة المعدن الأصفر، ليغير اتجاهه ويدفع أسعاره للهبوط.

ومن المنتظر أن يصعد المعدن الأصفر في أي وقت من اليوم الجمعة باعتباره ملاذا آمنا للقيمة، في مثل هذه التوترات السياسية المحيطة بالمستثمرين والمتداولين.

وخلال تداولات منتصف تعاملات اليوم، فسجلت أسعار الذهب أداءًا متراجعا، حيث انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة بلغت 0.40% أي 1,890.88 دولار تقريبا، كما انخفضت بنسبة ملحوظة عقود الذهب الآجلة في الولايات المتحدة فوصلت لنحو 0.47% بما يعادل 1,893.05 دولار تقريبا.

وتتأثر أسعار الذهب لعدة عوامل منها عامل العرض والطلب والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكي، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب.

أسعار المعادن اليوم

وسجلت المعادن النفيسة ارتفاعا اليوم الجمعة، وفي مقدمتها أسعار الفضة بنسبة 0.11% لتصل إلى 23.902 دولار للأوقية، كما صعد سعر النحاس بنسبة 1.38% ليصل إلى 4.5617 دولار.

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الأوقية اليوم الجمعة سعر 1.894.3 دولار، وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 60.90 دولار، وسجل عيار 22 سعر 55.82 دولار، وبيع عيار 21 بسعر 53.29 دولار، فيما بيع عيار 18 بسعر 45.67 دولار.

سعر الذهب محليًا اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم تراجعا بقيمة جنيهين وبيع جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة بسعر 941 جنيهًا ، وعيار 21 بسعر 823 جنيهًا، وسجل عيار 18، سعر 705 جنيهات فيما يباع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و584 جنيهًا.