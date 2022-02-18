حمو بيكا يُنشئ حسابا على فيس بوك باسمه الحقيقي.. ويعلن عن جائزة للجمهور

أعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، اليوم، عن حساب جديد له على الفيس بوك يحمل اسمه الحقيقي «محمد محمود»، كاشفا عن جائزة لجمهوره.

وقال بيكا: «الفيس بوك ده بتاعي وده سابع فيس بوك أعمله ويتقفل، ولو اتقفل ده كمان هاخد أول طيارة وأروح أشوف مارك بيقفل حساباتي ليه».

وأضاف بيكا: «عامل مسابقة لجمهوري الغالي أكتر حد هيشير الأكونت الجديد وأوصل للرقم اللي أنا عايزه، هختار 5 أشخاص من جمهوري وهعمل لكل واحد أغنية باسمه».

تعرض حمو بيكا لأزمة صحية

وتعرض حمو بيكا، الجمعة الماضية، لأزمة صحية عقب ظهوره مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر شاشة «mbc مصر»، وانهار بيكا من البكاء خلال حديثه عن نقابة الموسيقيين، قائلا: «فيه افتراء وظلم واقع عليّ، ولازم أظهر الحق، حرام عليكم أنا هموت وكفاية ظلم».

وتفاجأ الجميع عقب انتهاء البرنامج بإعلان الصفحة الرسمية لحمو بيكا، عن دخوله المستشفى بسبب إصابته بحالة إغماء عقب البرنامج، وبعد إجراء الفحوصات والإسعافات اللازمة خرج بيكا من منزله بعد تحسن حالته الصحية.

التنمر على حمو بيكا

وتعرض بيكا للتنمر الشديد من الجمهور بسبب حجم بطنه الذي ظهر في الصورة خلال وجوده في المستشفى؛ ليظهر بيكا خلال فيديو عبر حسابه على الفيس بوك، وقال فيه: «اللي اتنمر عليا حابب أقولك ربنا يسامحك، أنا الحمد لله ماشي على العلاج والتعب اللي أنا فيه ربنا ما يكتبه على حد، المرض ده اللي معاه بينجو منه واللي مش معاه لا، كرشي ده ربنا ما يكتبه على حد».