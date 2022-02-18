السفير عزت سعد: أوكرانيا منتبهة للعواقب السيئة نتيجة الحرب مع روسيا

قال السفير عزت سعد، مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنه من الممكن تجنب الحرب الروسية الأوكرانية لأنها ليست في مصلحة أحد، لافتا إلى أن مصر وبالرغم من البعد الجغرافي بينها وبين الدولتين، لكن هناك علاقات طيبة وقوية بين البلدين، «المعطيات كما نراها فهناك تصعيد من الجانب الغربي وحذر شديد من القيادة الأوكرانية والتي بدأت تنتبه للعواقب السيئة».

سعد: الحرب لن تكون مجدية لروسيا أو أمريكا أو الناتو

وأضاف «سعد»، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، والذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن القيادة السياسية الروسية لديها من التجربة والحكمة بالقدر الذي تدرك فيه أن الحرب بدورها، كما أنها غير مجدية بالمرة لحلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ستكون غير مجدية بالنسبة لها أيضا.

سعد: روسيا لديها مطالب مشروعة

وأوضح أن روسيا لديها مطالب مشروعة، أهمها مطلب رئيسي يتعلق بإعادة صياغة الأمن في أوروبا في هذه المرحلة بعدما فشلت منذ عام 2000 في إيجاد صيغة يكون لها وجود فيها، وهو مطلب مشروع، «لو تأملنا ردود فعل دول الحلف الأوروبية باستثناء المملكة المتحدة والتي سارت على الخط الأمريكي قلبا وقالبا فلو قرأنا موقف روسيا أو ألمانيا فسنرى رغبة كبرى في احتواء الموقف بجهد كبير».

وأكد أن الاتصالات الماضية سواء في الإطار الثنائي بين روسيا والآخرين أو في إطار حلف شمال الأطلنطي أو روسيا يكشف عن حقيقة وجود قدر كبير من عدم الثقة بين روسيا من جانب والغرب من جانب آخر، ما يعني أن تلك المناكفات والتوترات والصراعات ستبقى لفترة.