أستاذ علوم سياسية: المناوشات بين أوكرانيا وروسيا لن ترقى لحرب عالمية

قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم، إن هناك فارقا كبيرا بين حرب شاملة تدخل فيها الولايات المتحدة والناتو ضد روسيا حال غزو موسكو لأوكرانيا، وهو أمر لا يمكن حدوثه، كما أن الحديث عن حرب عالمية رابعة أمر مستبعد خلال تلك الفترة.

ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا حرب أهلية

وأضافت «الشيخ»، خلال استضافتها ببرنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن ما يحدث حاليا على الحدود بين روسيا وأوكرانيا حرب أهلية بين قوات كييف وقوات الدفاع الذاتي في منطقة الدونباس الأوكرانية، متابعا: «كان فيه حشود كبيرة جدا من أوكرانيا على الحدود بمنطقة الدونباس».

وأوضحت أنه كان هناك قصفا لبعض الأحياء في دونسك تحديدا ثم لوجانيسك فكان من المتوقع أن تقوم أوكرانيا بعمل إما محدود أو موسع، لافتة إلى أن قيام القيادة السياسية الأوكرانية بتهجير المواطنين من تلك المنطقة جاء تحسبا لعمل أوسع، «وارد العمليات فعلا تزيد وأوكرانيا تحاول تجتاح الدونباس كله، وكان فيه محاولات لفصل الجمهوريتين».

البرلمان الروسي يطالب بفصل الجمهوريتين

وأكدت أن هناك حراكا شعبيا، وطالب البرلمان الروسي بفصل الجمهوريتين كورقة ضغط على أوكرانيا، لكن لم يصدق الرئيس فلاديمير بوتين على الطلب بعد، «الحرب لو بدأت هتكون حرب أهلية زي التيجراي وإثيوبيا، ولكن ليست حربا عالمية بالمعنى الدولي، وروسيا أكدت أكثر من مرة أنها ليست طرفا في تلك الحرب، ولن تكون طرفا فيها».

ومن جانبه، قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك عناصر تشابه كبرى بين موقفي كوبا من قبل وأوكرانيا الحالية، لافتا إلى أن الأزمة في أوكرانيا لها أبعاد داخلية إقليمية تتعلق بالعلاقة بين النيتو وروسيا والتوسع شرقا إلى حلف الناتو، ما مثل مصدرا كبيرا للخطر بالنسبة لروسيا، التي تجاهلت تلك المسألة خلال سنوات عدة.