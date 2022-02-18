كبير الباحثين بمعهد الاستشراق: الحرب بين روسيا وأوكرانيا بدأت عمليا

قال كبير الباحثين في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قسطنطين ترويفتسيف، إن هناك توترًا شديدًا على الحدود ما بين أوكرانيا وروسيا، حتى أنه بدأ تهجير المواطنين المدنيين على الحدود إلى الداخل الروسي، وهو دليل على أن الوضع ليس في عشيه الحرب، وإنما الحرب عمليًا بدأت.

ترويفتسيف: هناك إطلاق نار على مرافق

وأضاف «ترويفتسيف»، خلال مداخلة له عبر الفيديو من موسكو ببرنامج «كلام في السياسة»، والذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك إطلاق نار على مرافق الانتاجية المختلفة، إضافة إلى الأحياء السكنية، وهناك تفجير لسيارة مدير ميليشيا شعبية في إحدى المدن الأوكرانية.

ترويفتسيف: 50% من مواطني أوكرانيا يتحدثون اللغة الروسية

وأوضح أن أوكرانيا هي دولة ذات سيادة، ومع ذلك فكل الأبعاد للأزمة السياسية الحالية بما فيها فقدان جزيرة القرم، والحرب الأهلية في دنباس نتيجه لأن القيادة الأوكرانية بدأت تفهم السيادة على أنها فرض الإرادة الأوكرانية البحتة بما فيها فرض اللغة الأوكرانية على كل المواطنين الأوكرانين، علما بأن حوالي 50% من مواطني البلد يتحدثون اللغة الروسية.

وأكد أن روسيا كانت مستعده لتتدخل في هذا الأمر لأن روسيا دائمًا تدافع عن مواطنيها في أي بؤرة من كل دول العالم، وهو الأمر الذي يتناقض مع قضية السيادة، لكن تلك التناقضات تحدث في كل أنحاء العالم، لافتًا إلى أن العرض الروسي البديل هو الاقتراح على أوكرانيا بأن تشارك في كل المشاريع الاقتصادية والأمنية والتي كانت تتطور في الاتحاد السوفيتي السابق، ابتداءً من الإطار العام الذي تشكل بعد تفكك الاتحاد السوفيتي مباشرة عام 1991 كرابطة الدول المستقله.