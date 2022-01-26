المتاحف المصرية تشارك في انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

تشارك المتاحف المصرية في انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، من خلال تسليط الضوء على أبرز 10 تماثيل للكاتب المصري والمعروضة في المتاحف المصرية، بحسب ما ذكرته وزارة السياحة والآثار.

وظيفة الكاتب عبر العصور الماضية

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن وظيفة الكاتب حظيت عبر العصور بأهمية كبيرة في مصر القديمة، إذ كان من المناصب العليا بالدولة، لما يقوم به من أعمال كبيرة في المعبد والقصر الملكي.

واحتل الكاتب أيضا منصبا سياسيا، لأنه كان يحفظ الأسرار الملكية، وكان هناك درجات من الكتبة، شملت الكاتب الملكي، وكاتب المعبد، وكاتب الحياة يومية ومن هنا جرى توثيق الأنشطة الإدارية والاقتصادية.

وتزخر متاحف مصر بالعديد من تماثيل الكتبة، إذ حرص رجال الدولة المصرية القديمة على تصويرهم بتلك الهيئة الراقية، دليل على حرص المصريين منذ القدم على العلم ورقي المجتمع.

مقتنيات «فاترنية الكتابة» في المتحف القومي للحضارة

كما خصص المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط «فاترينة» كاملة للكتابة، إذ تضم مجموعة متنوعة من الأدوات التي استخدمها المصري القديم في الكتابة، منها 40 بطاقة مصنوعة من العاج، كتب عليهم باللغة المصرية القديمة، والتي تعد أول محاولات الكتابة في مصر القديمة وترجع إلى 3150 ق.م، بالإضافة إلى 6 أختام من الطين، و 11 ختم أسطواني، بالإضافة إلى بردية جنائزية مكونة من عدة أجزاء كتب عليها باللغة الهيراطيقية تعبر عن حياة المتوفي في العالم الآخر، وقطعة من الحجر الجيري «أوستراكا» التي نقش عليها أحد أروع قصص الأدب المصري القديم لشخص يدعى «سنوهي»، و كان خادما للملك امنمحات الأول، ويرجع تاريخها إلى عصر الأسرة 12 من الدولة الوسطى خلال عهد الملك أمنمحات الأول.

تمثال اﻟﻜﺎﺗﺐ «ﺣﻌﺒﻰ»

و يعرض المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط تمثال اﻟﻜﺎﺗﺐ «ﺣﻌﺒﻰ»، يصور التمثال حعبى المشرف الإداري على معبد اﻹﻟــــﻪ آﻣـﻮن- رع ﺑﺎﻟﻜﺮﻧـــﻚ، جالسا وﻣﻤﺴــﻜﺎ ﺑﺒﺮدﻳــﺔ ﺗﻌﻜــﺲ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻛﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﻛﺘﺒــﺔ اﻟﻤﻌﺒﺪ.

التمثال مصنوع من حجر الكوارتزيت، ويرجع تأريخه إلى عصر الأسرة 19 من اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.

تمثال الكاتب «متري»

تمثال من الخشب الملون، يظهر جمال التمثال في الواقعية الشديدة التي نفذ بها، إذ ظهرت ملامح الوجه وكأنها لشخص على قيد الحياة، بسبب استخدام حجر اللازورد الأزرق في تطعيم العيون على أرضية بيضاء، وكأن التمثال يحاكى كل من يقف أمامه.

عثر علي هذا التمثال في سقارة عام 1925، ويرجع تأريخه إلى عصر الأسرة الخامسة من الدولة القديمة، وكان التمثال معروض بالمتحف المصري بالتحرير، ونقل إلى المتحف المصري الكبير.

- تمثالي «كاتب القاهرة» والكاتب «نس با كشوتي»

يعد تمثال «كاتب القاهرة» أيقونة تماثيل الكتبة، ورمز هام من معالم فن النحت بالمتحف المصري بالتحرير، لذا أطلق عليه هذا الاسم، وهو مصنوع من الحجر الجيري الملون، ويرجع تأريخه إلى عصر الأسرة الخامسة بالدولة القديمة، وعثر عليه في سقارة عام 1893.

أما تمثال الكاتب «نس با كشوتي» فهو مصنوع من الجرانيت، يرجع تاريخه إلى عصر الأسرة السادسة والعشرين، أخد الكاتب لقب الوزير، وهو ابن «نس با مدو».

- تمثال الكاتب «تب-إم-عنخ» بمتحف الآثار بمكتبة الإسكندرية

كان «تب-إم-عنخ» يحمل العديد من الألقاب منها لقبين: «الوزير» و«رئيس القضاة»؛ وذلك إما في عهد الملك «أوناس» أو الملك «بيبي الثاني».

التمثال مصنوع من الجرانيت الوردي، وعثر عليه في سقارة ويرجع تاريخه إلى الدولة القديمة.

تمثال الكاتب «بتاح شبسس» بمتحف إيمحتب بسقارة

تمثال من الحجر الجيري الملون للكاتب «بتاح شبسس» على هيئة قارئ، وكان يحمل عدة ألقاب منها قاضي، مفتش أمناء السجلات، مفتش كهنة الإله، وقد نقش على البردية أمنيات الكاتب بتقديم القرابين له من بلدته أثناء الاحتفالات، عثر على التمثال في حفائر «مريت» بسقارة، وهو يرجع الى عصر الدولة القديمة.

تمثال الكاتب «أمنحتب بن حابو» بمتحف الأقصر للفن المصري القديم

تمثال من الجرانيت يصور الكاتب امنحتب بن حابو، جالسا يمل برأسه قليلاً إلى الأمام وبين يدية بردية مبسوطة يمسك بطرفها بيده اليسرى، وعلى قاعدة التمثال سطر أفقي من الكتابة المصرية القديمة.

تمثال الكاتب «بر سن» بمتحف صالة 3 بمطار القاهرة الدولي

شغل هذا الكاتب العديد من المناصب، منها المشرف على السجلات الملكية والجبانة الملكية بسقارة، و يصور الكاتب جالسا على قاعدة يرتدي النقبة الملونة باللون الأبيض وباروكة الشعر السوداء، بين يديه ما يمثل ورقة البردي، يمسك حافتها بيده اليسرى، واليد اليمنى تبدو وكأنه يمسك الريشة متأهبا للكتابة، وهو مصنوع من الحجر الجيري الملون، وعثر عليه في الجبانة الغربية من عصر الأسرة الخامسة من الدولة القديمة.

- تمثال الكاتب «رع – حتب» بمتحف الغردقة

يصور الكاتب جالسا، ويده اليسرى مبسوطة، واليمنى تقبض على لفة البردي، تظهر تفاصيل الوجه واضحة وتحديد العين باللون الأسود، على قاعدة التمثال كتابات بالخط الهيروغليفي.

التمثال مصنوع من الجرانيت الوردي، ويرجع تأريخه إلى عصر الأسرة الخامسة من دولة قديمة.

تمثال الكاتب المصري بمتحف الإسكندرية القومي

تمثال صغير مصنوع من الجرانيت للكاتب المصري، يرتدي نقبة قصيرة وشعر مستعار، وقلادة تحيط بالرقبة، باسطا كلتا يديه على ركبته جالس، وقد عثر عليه في سقارة، ويرجع تأريخه إلى عصر الدولة قديمة.