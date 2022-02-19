حصاد «الأخدود العلوي» في جنوب سيناء.. أمطار ورعد وبرق وإغلاق ميناء

تعرضت محافظة جنوب سيناء، فجر اليوم، إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ سقطت الأمطار بشدة على مدينة الطور، وعدد من المدن الأخرى، تزامنا مع ظاهرة الأخدود العلوي التي تمر بها البلاد.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قال لـ«الوطن»، إنه أعلن حالة الطوارئ، منذ أمس، بسبب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، مشيرا إلى أن كل رؤساء المدن، لديهم خطة المواجهة.

وأشار إلى أن الأمطار التي تعرضت لها بعض المدن، لم تؤثر على حركة المرور حتى الآن، وجميع الطرق المفتوحة حتى فجر اليوم، ولا يوجد سيول حتى الآن، لأن الأمطار تحتاج وقت كي تتحول إلى سيول.

برق ورعد في مدينة الطور

أكد اللواء خالد فودة، أن مدينة الطور تتعرض منذ ليلة أمس، إلى رعد وبرق، وسقطت أمطار بغزارة متقطعة، استمرت نحو ساعتين، قائلا إنه جرى الاتصال بكل رؤساء المدن، والدفع بسيارات كسح المياه، والشفط، لإزالة أي مياه متراكمة في الشوارع والأحياء.

أوضح المحافظ، أن مدينة سانت كاترين سجلت درجة حرارة فجر اليوم 2 درجة مئوية، وانخفضت الحرارة فوق جبل سانت كاترين، لتصل إلى 5 درجات تحت الصفر، جبل موسى، 2 تحت الصفر، حبل عباس، 3 تحت الصفر.

إغلاق ميناء شرم الشيخ

قال اللواء بحري محمد عبد الرحيم رئيس هيئة مواني البحر الاحمر، إنه جرى إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء منتصف ليلة الجمعة، لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح، وحالة البحر مضطربة جدا، مشيرا إلى إنه جرى إيقاف كل الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء محمد عبد الرحيم، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.