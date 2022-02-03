استقرار طقس جنوب سيناء واستعدادات للسياحة الداخلية بإجازة نصف العام

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على أن الطقس تحسن في كل مدن المحافظة، وأن الشمس أشرقت بالأمس على كل المدن، حتى مدينة سانت كاترين شهدت أمس الأربعاء إشراقة شمس ساطعة وساد الدفء كل أرجاء المحافظة.

وقال «فودة» لـ«الوطن» إن مدينة شرم الشيخ سجلت أعلى درجات حرارة، حيث وصلت الحرارة إلى 20 درجة في النهار، مشيرا إلى أن السماء خلت من الغيوم والسحب، ما يؤدي إلى انتعاش حركة السياحة الداخلية.

إجازة نصف العام

وأضاف محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ والمدن السياحية الموجودة على أرض المحافظة، بدأت تستعد لاستقبال السياح المصريين تزامنا مع بدء إجازة نصف العام التي تبدأ من السبت القادم، موضحا أنه يتوقع إقبالا كبيرا من المواطنين على زيارة مدن جنوب سيناء للاستمتاع بالطقس الدافئ، والهروب من موجات الحرارة المنخفضة الفترة الماضية.

وأشار المحاف إلى أن جميع الفنادق والقرى السياحية مستعدة لاستقبال السياح، حيث تم زيادة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

المرور على 150 منشأة فندقية

وأكد اللواء خالد فودة، على أن اللجان المشكلة للمرور على المنشآت السياحية والمحال التي تقدم أطعمة ومشروبات للسياح، قامت بالمرور على ما يقرب من 150 منشأة في المدن السياحية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتطبيق معايير السلامة علي المطاعم والفنادق التي تقدم أغذية ومشروبات للسياح داخل المدن السياحية.

وشدد المحافظ على أنه تم إنذار أكثر من 10 فنادق لتوفيق أوضاع المطبخ وتنفيذ الاشتراطات الجديدة، كما تم المرور على جميع فئات الفنادق بداية من ثلاث نجوم حتى سبع نجوم، لضمان تقديم أفضل خدمة للسياح.