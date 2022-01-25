فودة: طقس جنوب سيناء معتدل.. وثلوج خفيفة على قمم جبال سانت كاترين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن طقس محافظة جنوب سيناء معتدل وتتراوح درجة الحرارة العظمي بين 17 إلى 19 درجة مئوية في النهار وتنخفض في الليل إلى نحو 10 إلى 12 درجة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن طقس مدينة سانت كاترين يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وبخاصة في الساعات الأولي من الليل وتستمر إلى الفجر لتصل درجة الحرارة اليومية في سانت كاترين إلى أقل من 4 درجات تحت الصفر يوميا، وقد تصل في بعض الأوقات إلى أقل من 7 درجات تحت الصفر.

ثلوج خفيفة في الفجر وبرودة في النهار

وأكد «فودة» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن غدا الأربعاء يتوقع خبراء الطقس انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة على مستوى المحافظة بالكامل، مشيرا إلى أن طقس مدينة سانت كاترين يتوقع أن يكون أشد برودة عن الأيام السابقة.

وأضاف «فودة» أن هناك احتمالا كبيرا لسقوط الثلوج بكثافة على سانت كاترين غدا بسبب انخفاض درجات الحرارة، حيث تشير الأرصاد الجوية إلى انخفاض درجات في نهار المدينة وتصل وفقا للتوقعات إلى 4 درجات في النهار و7 درجات تحت الصفر في الليل والفجر.

الشمس مشرقة في شرم الشيخ

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن مدينة شرم الشيخ اليوم طقسها مشمس والشمس ساطعة منذ الصباح، موضحا أن شرم الشيخ من المعروف أنها مشتى وتجذب إليها السياح للاستمتاع بالطقس الدافئ في فصل الشتاء، عكس مدينة سانت كاترين التي تعتبر المدينة الوحيدة في مصر التي تتساقط عليها الثلوج مثل الدول الأوروبية.

وأكد المحافظ، أن هناك سيناريو متفق عليه مع كل رؤساء المدن حالة سقوط أمطار وسيول أو ثلوج علي أي مدينة وهو إخطار مركز العمليات بالديوان العام للاتصال عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لتقديم الدعم والحلول اللازمة.