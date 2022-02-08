تعرف على أبرز مشروعات الحماية من أخطار السيول في جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تتعرض سنويا للأمطار التي تصبح سيول قوية في بعض الأحيان، وتسببت في خسائر فادحة عام 2015، وبالتالي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة عمل مخطط لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول، موضحا أن البداية عندما تعرضت مدينة طابا للغرق عام 2015 بسبب السيول، وعلى الفور كلف الرئيس، الدكتور حسام مغازي وزير الري آنذاك، بالبدء في تنفيذ أكبر مشروع لحماية طابا وباق المدن من أخطار السيول.

650 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى

ذكر «فودة»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن المرحلة الأولى من مشروع حماية جنوب سيناء من أخطار السيول بلغت تكلفتها تقريبا 650 مليون جنيه، وشملت حماية وادي وتير من السيول وهو أحد أهم المناطق التي تتعرض سنويا للسيول القوية، ما يؤدي إلى تدمير الطريق الأوسط الرابط بين ميناء نويبع البحري ونفق الشهيد أحمد حمدي.

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وأضاف أنه تم إنشاء أكثر من 4 سدود و6 بحيرات صناعية عن طريق الشركة الوطنية للمقاولات التابعة إلى جهاز الخدمة الوطنية، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 11 منشأ للحماية من السيول في وادى وتير، والذي يشكل حلقة رئيسية لمياه السيول الواردة من 48 واديا في جنوب سيناء.

وأشار إلى أن المشروع عبارة عن إنشاء على 3 بحيرات صناعية، متوسط السعة التخزينية الكلية تبلغ نحو 6 ملايين متر مكعب، بالإضافة إلى إنشاء 9 سدود ركامية، و6 بحيرات صناعية، وتوسعة وتدبيش قناة صناعية بمدينة نويبع، وتكلفت المرحلة الأولى لحماية مدينة طابا من أخطار السيول 100 مليون جنيه.

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تفاصيل المرحلة الثانية لحماية جنوب سيناء من السيول

أوضح محافظ جنوب سيناء أن المرحلة الثانية لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول تتضمن 6 مشروعات، تم الانتهاء منها جميعا بنسبة 95%، وتشمل مشروع حماية منطقة الترابين التابعة لمدينة نويبع، مبينما شروع حماية وادي وردان بمدينة رأس سدر يتضمن إقامة سد بطول 1800 متر، وارتفاع 10 أمتار، وبحيرة بعرض 350 مترا، وطول 1000 متر، وعمق 6 متار، وقناة لمفيض المياه بالمنطقة المحيطة بوادي الطيبة.

وتابع المحافظ أن المرحلة الثانية شملت مشروع وادي غرندل لحماية مدينتي رأس سدر وأبو زنيمة، ومشروع إنشاء قناة صناعية بوادي بعبع لحماية مدينة أبو رديس، مضيفا أن مشروع حماية طور سيناء من السيول عبارة عن سدين و5 بحيرات صناعية، كما تشمل مشروع بحيرة وحاجز وادي الأعوج.