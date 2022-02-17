الأرصاد تعلن موعد ذروة الطقس السيئ.. وتحذر سكان تلك المناطق من السيول

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، تأثر البلاد بحالة من حالات عدم الاستقرار تبدأ من الساعات الأولى ليوم الجمعة على غرب البلاد، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وتنتقل وسط اليوم إلى الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، الذي يتأثر بالنصيب الأكبر من الأمطار.

وأوضحت الأرصاد في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه بداية من السبت المقبل يتعمق المطر لتكون ذروته علي شرق البلاد ويصل إلى حد السيول على سيناء والبحر الأحمر خاصة المناطق المجاورة للمرتفعات.

وحذرت الهيئة المواطنين الموجودين في تلك المناطق حرصًا على سلامتهم العامة «يرجي توخي الحذر هناك» .

طقس الجمعة

ووفق توقعات الأرصاد، فإن غدا الجمعة يشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس، بداية من ظهر غدا الجمعة، ولمدة 48 ساعة، وذلك على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس غائم على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد، يصحبها سقوط أمطار، كما يحدث انخفاض في درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مع زيادة سرعات الرياح مما يؤثر على الأنشطة والملاحة البحرية.

ودرجات الحرارة المتوقعة الجمعة 18 فبراير في القاهرة الكبرى العظمى 19 والصغرى 11، الوجه البحري العظمى 19 والصغرى 11، السواحل الشمالية الغربية العظمى 16 والصغرى 12، جنوب سيناء العظمي 24، والصغرى 16، شمال الصعيد العظمى 19 والصغرى09، وجنوب الصعيد العظمى 23 والصغرى 12.

طقس السبت

وبشأن طقس السبت، فإن الأرصاد تشير لاستمرار سقوط الأمطار المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، وشمال محافظة البحر الأحمر، ومدن القناة ، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والسواحل الشمالية الشرقية، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية، على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب البلاد، وذلك على فترات متقطعة.

وأخيرا درجات الحرارة المتوقعة السبت 19 فبراير في القاهرة الكبرى العظمى 15 والصغرى 10، الوجه البحري العظمى 15 والصغرى 10، السواحل الشمالية العظمى 16والصغرى 12، جنوب سيناء العظمى 20 والصغرى 14، شمال الصعيد العظمى 16 والصغرى 09، وجنوب الصعيد العظمى 20 والصغرى 12.