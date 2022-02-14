سعر اليورو اليوم الاثنين 14-2-2022 في مصر.. «أبو ظبي الإسلامي» الأفضل للبيع

شهد سعر اليورو، اليوم الاثنين 14-2-2022، تباينًا أمام الجنيه المصري، في البنوك الحكومية والخاصة بمصر.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار العملات العربية والأجنبية، وخاصة «اليورو» في البنوك الحكومية والخاصة، تستعرض «الوطن»، سعر اليورو اليوم على النحو التالي:

سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر

بيع اليورو، اليوم الاثنين، مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، بسعر 17.89جنيه مقابل 17.72 جنيه للشراء.

سعر اليورو بالبنك العربي الإفريقي الدولي

بيع اليورو مقابل الجنيه في البنك العربي الإفريقي الدولي، بسعر 18.01 مقابل 17.74 جنيه للشراء.

سعر اليورو ببنك الإسكندرية

بيعت العملة الأوروبية مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية بسعر 17.91 مقابل 17.72 جنيه للشراء.

سعر اليورو ببنك قناة السويس

- وسجل اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، نحو 17.91 للبيع، مقابل 17.75 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك cib

- بيع اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك CIB، بسعر 17.91 جنيه مقابل 17.75 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك المركزي

بيع اليورو في البنك المركزي بسعر 17.91 جنيه مقابل 17.75 جنيه للشراء.

سعر اليورو بالبنك الأهلي اليوناني

بيع اليورو في البنك الأهلي اليوناني، بسعر 18 جنيهًا مقابل 17.72 جنيه للشراء.

سعر اليورو ببنك الكويت الوطني

بيع اليورو مقابل الجنيه ببنك الكويت الوطني بسعر 18.01 جنيه مقابل 17.74 جنيه للشراء.

سعر اليورو بالمصرف العربي الدولي

بيع اليورو مقابل الجنيه المصري بالمصرف العربي الدولي بسعر 17.89 جنيه مقابل 17.76جنيه للشراء.

سعر اليورو ببنك المشرق

بيع اليورو في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، بسعر 17.91 جنيه مقابل 17.75 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك الأهلي الكويتي «بيريوس»

بيع اليورو مقابل الجنيه المصري، في بنك الأهلي الكويتي «بيريوس»، بسعر 17.77 جنيه مقابل 17.61 جنيه للشراء.

أفضل سعر لبيع وشراء اليورو اليوم

وجاء مصرف أبو ظبي الإسلامي، كأفضل بنك يبيع اليورو اليوم الاثنين 14-2- 2022، بسعر 17.7733 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني الأفضل للشراء بسعر 17.890 جنيه.