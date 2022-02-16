سعر اليورو اليوم الأربعاء 16-2-2022 في مصر

العملات المختلفة تحظى باهتمام العديد من الأشخاص، وبينها سعر اليورو الذي يبحث عنه الكثيرون بشكل يومي لمعرفة أسعاره التي يسجلها في البنوك المصرية، خاصة لمن يرغب في السفر إلى الدول الأوروبية التي تتعامل بهذه العملة.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصة والعاملة في القطاع المصرفي.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري المسؤول عن تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصري، نحو 17.77 جنيه للبيع مقابل 17.88 جنيه للشراء، اليوم .

سعر اليورو اليوم في البنوك

وجاء سعر اليورو في بنك عودة اليوم الأربعاء 16 فبراير 17.57 جنيه للشراء، ونحو 17.72 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.74 للشراء وسعر 17.90 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي اليوم نحو 17.74 جنيه للشراء 17.88 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد اليوم سجل سعر اليورو نحو 17.76 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي 17.76 جنيه للشراء و17.90 جنيه، وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم نحو 17.76 جنيه للبيع مقابل 17.90 جنيه للشراء.

كما سجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي نحو 17.70 جنيه للشراء، ونحو 17.90 جنيه للبيع، وسجل اليورو 17.74 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

ومن ضمن العملات التي يبحث عنها الناس الجنيه الإسترليني، حيث وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر لنحو 21.15 جنيه للشراء، ونحو 21.33 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 21.18 جنيه للشراء، ونحو 21.35 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو 21.15 جنيه للشراء، ونحو 21.36 جنيه للبيع، أما في بنك عودة فسجل نحو 21.03 جنيه للشراء، و21.20 جنيه للبيع.