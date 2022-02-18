سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الجمعة 18-2-2022.. متباين خلال أسبوع

استقر سعر اليورو اليوم، الجمعة 18-2-2022 في مصر مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث للبنوك، وجاء البنك المركزي كأفضل بنك يبيع اليورو بسعر 17.80 جنيه، فيما سجّل بنك مصر أفضل البنوك التي يشترى منها المواطن اليورو بسعر 17.92 جنيه لشراء اليورو.

أسعار اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه في مصر بيعًا وشراءً في عدد من البنوك وفق آخر تحديث لها في مصر اليوم، مقابل تباين في السعر شهدته العملة الأوروبية خلال الأسبوع الجاري.

وسجل اليورو مقابل الجنيه في البنك العربي الإفريقي الدولي سعر 17.92 جنيه للبيع مقابل 17.81 جنيه للشراء، وبيعت العملة الأوروبية مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية بسعر 18.03 مقابل 17.84 جنيه للشراء.

كما بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر بسعر 17.92 مقابل 17.71 جنيه للشراء اليوم الجمعة، وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري سعر 17.95 جنيه للبيع مقابل 17.71جنيه للشراء فى بنك ميد بنك، كما سجل سعر 17.94 للبيع مقابل 17.73 جنيه للشراء ببنك قناة السويس، وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك CIB بسعر 17.94 مقابل 17.72 جنيه للشراء.

وفي البنك الأهلي اليوناني، بيع اليورو مقابل الجنيه المصري بسعر 17.92 مقابل 17.72جنيه للشراء، وقالت مصادر مصرفية إن استقرار سعر اليورو من المتوقع استمراره خلال الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن استقرار سعر العملات الأجنبية يعد نتيجة مباشرة لاستقرار الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.