الأوراق المطلوبة لحجز وحدة إسكان متوسط «لو أنت موظف حكومي أو قطاع أعمال»

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح عدد من وحدات الإسكان المتوسط، لثلاث مشاريع وهم «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة»، وتعد تلك لوحدات ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة متناقصة 3% و8%، وتهدف تلك المبادرة الى مساعدة المواطنين على امتلاك وحدة سكنية خاصة.

كما حددت الوزارة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم لحجز الوحدات، وخلال التقرير التالي تستعرض لكم «الوطن»، الأوراق المطلوبة للموظفين العاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال.

المستندات المطلوبة لحجز وحدة إسكان متوسط

1. تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية لصافي الدخل السنوي أو الشهري، مع الحرص علي أن تكون مختومة من جهة العمل.

2. يجب أن تكون مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.

3. صورة بطاقة الرقم القومي لكل من المتقدم والزوجة بشرط أن تكون سارية

4. أي مستندات خاصـة مصـادر الدخل الإضافية (عمـل إضافي – الأملاك الزراعيـة أو العقارات أو الأراضي - معـاش)

5. ملء وتوقيع استمارة الحجز الخاصة بالوحدات السكنية.

بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص

1. شهادة معتمـدة مـن جهـة العمـل تتضمـن جميـع البيانـات الأساسية لصافي الدخـل السنـوي أو الشـهري، موضحًا بها رقـم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

2. يجب ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن 6 أشهر.

المساحات والمقدم الخاص بالوحدات

تختلف مساحة الوحدات السكنية من مشروع لآخر من المشروعات الثلاثة، حيث تتراوح مساحة وحدات مشروع سكن مصر بين 106م2 و133م2 على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

وتتراوح مساحة وحدات مشروع دار مصر بين 100م2 و150م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز، فيما تبلغ مساحة وحدات مشروع «جنة»، 100م2 و151م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.