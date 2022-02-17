كراسة شروط سكن مصر .. اعرف طرق السداد

يبحث الكثير من المواطنين، خلال اليومين الماضيين، عن كراسة شروط سكن مصر 2022، لمعرفة طرق الحجز، والأماكن المطروحة، وطرق السداد، والشروط الخاصة بعمليات الحجز، وغيرها من الأسئلة التي يبحث المواطنون عن إجابتها، وذلك بعد بدء تلقي وزارة الإسكان، لطلبات الراغبين في الحجز، إلكترونيا، من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، وبدعم من التمويل العقاري.

كراسة شروط سكن مصر 2022

كشفت كراسة شروط سكن مصر 2022، عن المبالغ المطلوب سدادها من أجل الحصول على الوحدات المطروحة، والتي تتضمن:

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أسعار الوحدات السكنية محددة حسب المتر المربع لكل وحدة، وفقا للمساحة وتميز الدور، ونوعية الوحدات المطروحة.

دفع 5% من إجمالي سعر الوحدة كوديعة صيانة.

دفع قيمة مصاريف التعاقد المسجلة في كراسة الشروط.

سداد مبلغ الحجز والبالغ 40 ألف جنيه للوحدة، والذي يرد في حالة عدم التخصيص.

دفع مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة من مياه، وغاز، وكهرباء.

سداد مبلغ 500 جنيه تحت بند مصروفات التسجيل، والتي لا ترد في حالة عدم التخصيص.

يتحمل العميل دفع العملات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إن وجد، قبل تنفيذ أي تحويل بنكي وقبل الحجز على البوابة الإليكترونية للصندوق.

طرق السداد

هناك عدة طرق لسداد الأموال في مشروع سكن مصر 2022، وهي:

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ACH عن طريق كافة البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان «فرع المهندسين»، ويتم الإيداع على حساب مكون من 14 رقما، يمثل الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب.

سويفت «سويفت كود HDBKEGCAXXX» عن طريق كافة البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان «فرع المهندسين»، ويتم الإيداع على حساب مكون من 14 رقما، يمثل الرقم القومي لصاحب الطلب.

الدفع عن طريق تحويل داخلي من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان، في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

الدفع نقدا في أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان، على أن يتضمن كتابة الاسم الرباعي والرقم القومي «ساري» ورقم الهاتف لصاحب الطلب.

وسيتم إرسال رسالة نصية إلى العميل خلال 72 ساعة من تاريخ السداد، تفيد بتحصيل مقدم جدية الحجز، وفي حالة عدم وصول الرسالة، أو وجود أخطاء في البيانات المسجلة، يتم التواصل من خلال رقم 19995 داخل مصر، وإذا كنت من المقمين خارج مصر يتم التواصل من خلال رقم 0020224885913، أو من خلال إرسال بريد إليكتروني على hdb-reservation@hdb-egy.com.