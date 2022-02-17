مستندات هامة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات لحجز وحدات سكن مصر

على مدار الأيام القليلة الماضية، ازداد بحث المواطنين عن مشروعات الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل في مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، بعد أن أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن بدء التقديم في الوحدات كاملة التشطيب والجاهزة على التسليم الفوري في عدد من المدن المختلفة، ما جعل الراغبين في حجز وحدات إسكان وتنطبق عليهم الشروط، يبحثون عن المستندات المطلوبة للتقديم على حجز الشقق.

ويتسائل الكثير من أصحاب المعاشات عن أحقيتهم في حجز تلك الوحدات، كما تلجأ الأرامل والمطلقات في كثير من الأحيان إلى التقديم على حجز وحدة سكنية في تلك المشروعات، ما جعلهم يبحثون عن المستندات المطلوبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات للحجز في وحدات سكن مصر، نظرا لأنها أقل مقدم حجز والذي يصل إلى 40 ألف جنيه.

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واهتماما من «الوطن» بالإجابة على تساؤلات القراء والمتابعين لها، نرصد من خلال هذا التقرير المستندات المطلوبة لحجز وحدات سكن مصر للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، وفق ما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي جاءت كالتالي:

المستندات العامة المطلوبة لحجز وحدات سكن مصر

يوقع الراغب في حجز الوحدات السكنية في سكن مصر استمارة الحجز الخاصة بالوحدة السكنية، مع ملء الإقرار الموجود على الموقع الإلكتروني، حتى يتم إرفاقها مع المستندات التي يتم رفعها على الموقع الإلكتروني.

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته، على أن تكون سارية.

يقدم الراغب في حجز الوحدة السكنية شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي والشهري للفرد أو الأسرة أو الزوجة إذا كانت تعمل، وتشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التي يحصل عليها الفرد أو الأسرة.

المستندات الخاصة بمصادر الدخل الإضافية، أو التي تثبت امتلاك سندات أو أسهم أو أوعية ادخارية أو حسابات التوفير.

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المستندات المطلوبة لحجز وحدات سكن مصر للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات

بالإضافة للمستنات السابقة، تقدم الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات مستندات إضافية، تتمثل في: