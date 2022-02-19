وفاة الفنان عبدالعاطي صالح عن عمر ناهز 58 عاما.. والجنازة ظهرا بالبحيرة

رحل الفنان عبدالعاطي صالح، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، عن عمر يناهز 58 عامًا، ومن المقرر أنَّ تُقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم على الفقيد بمسجد قرية النجيلي أبو المطامير في البحيرة مسقط رأسه، وفق ما ذكره الدكتور حسام عطا الأستاذ بمعهد الفنون المسرحية لـ«الوطن».

أبرز مشاركات عبدالعاطي صالح الفنية

ونعى «عطا» الفنان الراحل، داعيًا له بالرحمة والمغفرة، مشيرًا إلى أنَّ عبدالعاطي صالح قدم عددًا من الأعمال المسرحية والتليفزيونية منها: «يونس ولد فضة، ولأعلى سعر، ونسر الصعيد».