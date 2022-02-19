تعيين 750 خريجا في وظائف السكة الحديد 2022 على الدرجة الثالثة

أعلنت هيئة السكة الحديد، في بيان رسمي لها اليوم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن مسابقة وظائف السكة الحديد 2022، لتعيين 750 خريجا في وظائف مساعد سائقي قطارات، ومنظم حركة القطارات، ومراقب حركة مركزي ثالث، وأخصائي تحكم مركزي CTC ثالث، موضحة أن الوظائف للذكور فقط بسبب طبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورادي.

تعيين 750 خريجا في وظائف السكة الحديد 2022

وقالت السكة الحديد، إنه سيتم تعيين ما يقرب من 750 خريجا في مسابقة وظائف السكة الحديد 2022، منوهة بأن الوظائف المتاحة لخريجي الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو التعليم الصناعي بنظام الأربع سنوات تخصصات شعبة «ميكانيكا - كهرباء»، لافتة إلى أنه سيتم إنهاء إجراءات تعيين 1750 فنيا ومهندسا ضمن مسابقة 2021 مطلع 2023.

تعيين الخريجين على الدرجة الثالثة في وظائف السكة الحديد 2022

وأوضحت السكة الحديد، أنه سيتم تعيين الخريجين على الدرجة الثالثة في مسابقة وظائف السكة الحديد 2022، مشيرة إلى أن الوظائف في مناطق الهيئة المختلفة سواء في القاهرة أو المحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية، منوهة بأن مجموعة الوظائف التكنولوجية للعمل بالوظائف التالية: «مساعد قائد قطار ممتاز ثالث - منظم حركة القطارات ثالث - مراقب حركة مركزي ثالث - أخصائي تحكم مركزي CTC ثالث».

رابط التقديم في وظائف السكة الحديد 2022

وحددت الهيئة، رابط التقديم في وظائف السكة الحديد 2022، مطالبة الجميع على من يرغب في تقديم أوراقه للالتحاق بالوظيفة يمكنه الضغط على هذا الرابط.

السكة الحديد: نعمل على ضخ دماء جديدة

ومن جهته، أكد الدكتور محمد حسين، نائب رئيس السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مسابقة وظائف السكة الحديد 2022، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في منظومة السكة الحديد من أجل مواكبة التطوير والتحديث المنشود في مختلف قطاعات الهيئة والتكنولوجيا الحديثة الموجودة في القطارات الجديدة، موضحاً أن الهيئة تعمل على تنفيذ مشروعات تحديث وتطوير منظومتها من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لتقليل حوادث القطارات، وتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.