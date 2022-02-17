تطوير السكة الحديد بالتعاون مع شركات إسبانية.. البداية بـ7 قطارات تالجو

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، رامون كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة، وذلك لتدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، خاصة في مجالي السكك الحديدية والمترو، وأكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الصديقين والقيادة السياسية في البلدين والتعاون المثمر في شتى المجالات ومنها قطاع النقل.

تطوير نظم الإشارات على خط «القاهرة - الإسكندرية»

وأكد الوزير على التطلع إلى مزيد من التعاون مع الشركات الإسبانية في قطاع النقل خاصة أن هناك فرصا استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر، مشيرا إلى تنفيذ عدد من المشروعات الحالية بواسطة الشركات العالمية الإسبانية مثل مشروعي تطوير نظم الإشارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» بطول 208 كم وتطوير نظم الإشارات على خط «أسيوط - نجع حمادي» بطول 180 كم، اللذان تنفذهما شركة تاليس الإسبانية، وكذلك تطوير نظم الإشارات بخط بنها / الزقازيق بورسعيد بمعرفة شركة سيمنز الأسبانية.

واستعرض الجانبان خطة توريد عدد 7 قطارات تالجو، التي سيتم توريدها من الشركة لهيئه السكك الحديدية، ومن المقرر أن يصل أول قطار منها خلال الفترة المقبلة، وطالب الوزير بتوريد كافة القطارات خلال العام الحالي، لتدعيم أسطول قطارات السكك الحديدية المصرية، لإستمرار تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب خاصة أن قطارات تالجو تتمتع بمستوى خدمات فاخر مكنتها من الاستحواذ على أكثر من 60% من القطارات السريعة العاملة بإسبانيا.

إسبانيا تمول مشروعات استثمارية في السكة الحديدية والمترو

وتطرقت المباحثات أيضا إلى عدد من المشروعات المشتركة التي سيتم تمويلها من الجانب الإسباني في مجالي السكك الحديدية والمترو، مثل مشروعي تطوير خطي السكك الحديدية (قليوب / منوف / طنطا)، و(قليوب / شبين القناطر / الزقازيق)، اللذين تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تاليس الإسبانية، لتنفيذ أعمال تطوير أنظمة الإشارات وأعمال السكة على الخطين.

كذلك مشروع تطوير خط السكك الحديدية (طنطا / ميت غمر / الزقازيق)، الذي تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الستوم الإسبانية لتنفيذ أعمال تطوير أنطمة الاشارات وأعمال السكة على الخط كما تم التطرق الى اهتمام وعرض تالجو للتعاون مع وزارة النقل المصرية لتصنيع وتوريد عدد 7 قطارات نوم جديدة ذات مستوى فاخر وفقاً لأعلى المعايير الأوروبية وبتمويل ميسر من الحكومة الإسبانية.

وتناقش الطرفان أيضا حول آخر المستجدات الخاصة بقيام تحالف ميتسوبيشي وكاف الإسبانية لتحديث 23 قطارًا للخط الأول وإعادة تأهيل قطارات الخط الثاني للمترو.

خطة شاملة لتطوير السكك الحديدية والمترو

وتم توقيع عقد المشروع الأول ومذكرة تفاهم المشروع الثاني في نوفمبر 2021 على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض TRANSMEA2021 وأكد الوزير ضرورة الإسراع في إنهاء كافة الاجراءات الخاصة بهذه المشروعات لكي يتم البدء في تنفيذها خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير كافة عناصر مرفقي السكك الحديدية والمترو، لتسهيل تنقل المواطنين وتقديم خدمات مميزة لهم، وأكد السفير الإسباني على عظمة ما يتحقق في قطاع النقل في مصر، وأن وزارة النقل في مصر تنفذ مشروعات ضخمة وعملاقة، والشركات الإسبانية تتطلع إلى مزيد من التعاون مع الجانب المصري في شتى مجالات النقل.