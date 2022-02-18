تفاصيل وظائف السكة الحديد 2022.. الشروط والأوراق المطلوبة للتعيين

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن المسابقة رقم 2 لسنة 2022، التي تشمل تعيين 750 شخصا في عدد من الوظائف، ومع استمرار عمليات البحث عن الإعلان، تستعرض «الوطن» في إطار الخدمات المقدمة لإلقاء الضوء على فرص العمل في مختلف المجالات، تفاصيل وظائف السكة الحديد 2022، من حيث الشروط والمناطق المتوفرة بها، والأوراق والمستندات المطلوبة للتعيين.

وظائف السكة الحديد 2022 المطلوبة

1- مساعد قائد قطار ممتاز ثالث.

2- مراقب حركة مركزي ثالث.

3- منظم حركة القطارات ثالث.

4- أخصائي تحكم مركزي CTC ثالث.

شروط المسابقة والتخصصات المطلوبة

1- أن يكون المتقدم على الوظائف حاصلا على بكالوريوس، من إحدى الكليات أو المعاهد التكنولوجية، أو من التعليم الصناعي بنظام الأربع سنوات، في شعبتي الميكانيكا والكهرباء.

2- ألا يكون عمر المتقدم على الوظائف أقل من 21 سنة، ولا يزيد عن 30 عاما خلال بداية الطلبات.

3- أن يكون المتقدم مقيدا بنقابة التطبقيين.

4- أن يجتاز المتقدم اختبارات الهيئة، على المستويات الصحية والنفسية والجسدية.

5- أن يكون حاصلا على تقدير عام تراكمي لا يقل عن «جيد».

6- أن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء نهائي أو مؤقت.

7- أن يكون المتقدم مقيما إقامة كاملة داخل المناطق المتقدم إليه.

8- توريد 250 جنيها من خلال حوالة بريدية تحت اسم «الهيئة القومية لسكك حديد مصر»، على رقم (40401001)، بحيث يتم دفع مقابل رسوم تلقي الطلبات.

المناطق المتاحة للوظائف بالمحافظات

المناطق المتوفرة بها وظائف السكة الحديد 2022، شملت:

1- منطقة القاهرة، وتضم محافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية.

2- منطقة وسط الدلتا في طنطا، محافظات: الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط.

3- منطقة غرب الإسكندرية: الإسكندرية ومطروح والبحيرة.

4 - منطقة شرق الدلتا في الزقازيق: الشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء.

5 - منطقة وسط الصعيد: أسيوط وقنا والمنيا وسوهاج وبني سويف والوادي الجديد والفيوم.

6 - منطقة جنوب الصعيد: أسوان والبحر الأحمر والأقصر.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتعيين

يشارط على المتقدمين لشغل الوظائف التي طرحتها السكة الحديد، إرفاق المستندات المطلوبة في ملف المتقدم مع سيرة ذاتية.

1- شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

2- المؤهل الدراسي.

3- شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

4- بطاقة رقم قومي سارية.

5- كارنيه نقابة التطبيقيين، يكون حديث عام 2022.

6- شهادة عضوية نقابة التطبيقيين، تكون حديثة عام 2022.

7- أصل الحوالة البريدية.

8- عدد 4 صور شخصية مقاس 4*6.

9- صحيفة الحالة الجنائية، موجهة إلى هيئة السكة الحديد.

10- رقم الموبايل الشخصي للمتقدم للوظيفة من أجل التواصل معه عبر «واتساب».