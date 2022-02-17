«السكة الحديد» تحذر مودعي المسافرين من دخول المحطات بدون «تذكرة رصيف»

تواصل هيئة السكة الحديد تحذيراتها للمودعين للمسافرين، بالالتزام الكامل بتعليمات الهيئة، بعدم دخول المحطات بدون تذكرة رصيف، والتى تبلغ تكلفتها 3 جنيهات يتم تحصيلها من غير المسافرين، إذ تطبق على المودعين للمسافرين على أرصفة المحطات، وتكون مدة صلاحيتها ساعتين فقط من وقت صرفها، موضحة أنه سيتم فرض غرامة فورية على المخالفين لتعليمات الهيئة.

50 جنيها غرامة على دخول المحطات دون تذكرة رصيف

وقالت هيئة السكة الحديد، إنّها ستفرض غرامة فورية قدرها 50 جنيها على أي مودع للمسافرين، يدخل المحطات بدون تذكرة رصيف، لافتة إلى أن جميع القطارات العاملة على كافة الخطوط تعمل بصورة منتظمة دون حدوث أية معوقات، مؤكدة على أن جميع القطارات تخضع لأعمال تعقيم وتطهير بشكل دوري، للحد من انتشار متحور أوميكرون، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

تذكرة رصيف تصرف بمعرفة كمسارية الأبواب على أرصفة المحطات

وأكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، على أن غرامات السكة الحديد، تطبق على جميع المخالفين للتعليمات، مشيرا إلى أن تذكرة الرصيف تصرف بمعرفة كمسارية الأبواب على أرصفة المحطات، بهدف عودة الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أن الهيئة استعدت تماما لبداية الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021-2022، والمنتظر أن يبدأ في 19 فبراير الجاري.

عدم السماح لأي مودع للمسافرين بدخول رصيف المحطات دون تذكرة

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، بأنه سيتم منع أي مودع للمسافرين من دخول رصيف المحطات على مستوى الجمهورية دون تذكرة رصيف، منوها إلى أن الهدف من فرض رسوم على المودعين للمسافرين على أرصفة المحطات، ضبط (المتهربين) من دفع قيمة تذكرة القطارات، وتخفيف الزحام على الأرصفة، لعدم تعطل مسير حركة القطارات، مؤكدا على أن هيئة السكة الحديد تقوم بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة متحور أوميكرون، لحماية الركاب المسافرين.

إجراء تحليل المخدرات على العاملين بشكل دوري

ومن جهته، أشار الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن كشف تحليل المخدرات يتم على العاملين بشكل دوري، لاستبعاد المدمنين، موضحا أن نسبة من يتعاطون المواد المخدرة تصل إلى 1%.