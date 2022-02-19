«الصحة» تطلق 7 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة.. الكشف والعلاج مجانا

تطلق وزارة الصحة والسكان المصرية عددًا من القوافل الطبية، بشكل يومي، بقرى حياة كريمة، المدرجة ضمن المبادرة، للكشف والعلاج مجاناً على المواطنين، إذ تتضمن القوافل 12 تخصصاً، إضافة إلى استشاريين على أعلى مستوى، و160 ألف نوع دواء وأشعة ومعمل تحاليل متكامل، وتعمل القوافل على تحويل الحالات التي تستدعى التدخلات الجراحية، إلى أقرب مستشفى للعلاج على نفقة الدولة.

خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية بالمحافظات

وبحسب وزارة الصحة والسكان المصرية، تنتشر القوافل الطبية ضمن حياة كريمة، بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا، مع الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، للحد من انتشاره، إذ تغطي القوافل الطبية المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بجميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 10 حتى 20 فبراير الجاري، بحسب وزارة الصحة والسكان وتتواجد القوافل اليوم بالمناطق التالية:

وقالت وزارة الصحة إنّه سيجرى إطلاق 7 قوافل طبية، اليوم السبت تستمر على مدار يومين، بمناطق جهينة الجنوبية مركز جهينة محافظة سوهاج، وشالما البلد مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، وكحك قبلي مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، وبني خليفة مركز ناصر محافظة بني سويف، وكوم المنصورة مركز أبنوب محافظة أسيوط، ووحدة صحة الأسرة بالحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، والمنيرة مركز القناطر محافظة القليوبية.

الكشف والعلاج مجانا

وأكّدت وزارة الصحة في بيان لها، أنَّ الكشف والعلاج ضمن القوافل الطبية مجاناً، منوهة إلى أنَّه في حالة استدعاء الحالات لإجراء العمليات الجراحية، تحول الحالات من قبل أطباء القوافل إلى أقرب المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، إذ تضم القوافل تخصصات «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، ضمن خطة وزارة الصحة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة.