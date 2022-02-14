«الصحة» تطلق 3 قوافل طبية اليوم.. اعرف أماكنها بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، اليوم، كاشفة في تقرير رسمي لها، أن القوافل الطبية يجرِ الكشف والعلاج بها مجانا، في التخصصات الطبية «النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال».

الصحة: الكشف والعلاج مجانا بالقوافل الطبية

تابعت وزارة الصحة في تقريرها، أن القوافل تشمل الكشف عن العظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل، محددة المحافظات التي من المقرر إطلاق القوافل بها، وهي أسوان والبحر الأحمر والإسكندرية.

واستقبلت الوزارة، مجموعة من الأسئلة المتعلقة بأماكن هذه القوافل الطبية، خاصة أنها في المناطق النائية، قائلة إنها ستتواجد في بنبان النموذجية مركز دراو بمحافظة أسوان، حدربة أبو رماد مركز حلايب بمحافظة البحر الأحمر، بهيج مركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

الصحة تؤكد أهمية المشاركة في القوافل الطبية

أضافت الوزارة، لا بد من المشاركة في هذه القوافل الطبية، مع ضرورة الحرص على الإجراءات الاحترازية اللازمة، كارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا، وتزايد الإصابات، والحفاظ على المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الصحة في تقريرها، أنه يجرِ توفير صيدلية بها كل الأدوية، لافتة الى أنه سيجرِ تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، مؤكدة أن الكشف داخل القوافل الطبية مجاني، لافتة إلى رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من الفيروس، وغيره من الأمراض المعدية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يجرِ إطلاق القوافل الطبية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» في كل المحافظات بشكل دوري، وتتغير أماكن هذه القوافل يوميًا، لضمان وصولها لكل المحافظات.