قوافل طبية مجانية اليوم من «الصحة» في 5 محافظات.. تعرف على التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن توفيرها وإطلاقها لعدد من القوافل الطبية التي تتبع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على مدار اليوم الأربعاء في عدد من المحافظات، تهدف القوافل إلى الكشف على المواطنين وعلاجهم بشكل مجاني.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل القوافل الطبية التي سيتم إطلاقها اليوم من جانب وزارة الصحة والسكان، سواء المحافظات الخمس بالعناوين أو التخصصات الطبية المتوفرة خللا القوافل الطبية.

وزارة الصحة تكشف أماكن القوافل الطبية

وحددت وزارة الصحة والسكان أماكن تواجد القوافل الطبية أثناء اليوم بالتفصيل وهي كالتالي:

1 - مناطق الشيخ الشاذلي - أبو غصون في مركز مرسى علم التابع لمحافظة البحر الأحمر.

2 - قرية طنان التابعة لمركز قليلون التابع لمحافظى القليوبية.

3 - القبابات التابعة لحي أطفيح في محافظة الجيزة.

4 - أم القصور التابعة لمركز مننفلوط في محافظة أسيوط.

5 - المركزية التابعة لمركز برج العرب في محافظة الإسكندرية.

13 تخصصا طبيا متوفرا من خلال القوافل الطبية

وأوضحت وزارة الصحة والسكان كل التخصصات الطبية التي سيتم توفيرها من خلال القوافل الطبية الموجودة اليوم في 5 محافظات، وهي كالتالي:

1 - نساء وولادة.

2 - الجراحة.

3 - خدمات تنظيم الأسرة.

4 - الباطنة.

5 - الأطفال.

6 - العظام.

7 - الأنف والأذن.

8 - الأسنان.

9 - الرمد.

10 - القلب.

11 - الجلدية.

12 - التحاليل.

13 - خدمات الأشعة.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت عبر صفحتها على موقع «فيس بوك» أن القوافل الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة» يتم إطلاقها بشكل دوري في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت «الصحة» أن أماكن قوافل «حياة كريمة» الطبية تتغير بشكل يومي من أجل ضمان وصول خدماتها لجميع المحافظات، وعلى المواطنين الراغبين في الكشف والعلاج مجاناً ضمن هذه القوافل الطبية متابعة ما تعلنه وزارة الصحة رسمياً بخصوص هذا الشأن.