«الصحة» تطلق قوافل طبية مجانية في 4 محافظات اليوم.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إطلاقها لقوافل طبية على مدار اليوم السبت، في 4 محافظات، بهدف الكشف والعلاج بشكل مجاني، استمرارا للقوافل الطبية المجانية التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تطوف مختلف محافظات الجمهورية بشكل يومي.

وتوضح «الوطن»، تفاصيل القوافل الطبية التي سيجرِ إطلاقها اليوم، وفقاً لما أوضحته وزارة الصحة والسكان، سواء المحافظات التي ستتوفر فيها القوافل، أو التخصصات الطبية المتاحة من خلالها.

بالتفاصيل.. أماكن قوافل «حياة كريمة» الطبية اليوم

1- محافظة الجيزة، وتحديداً داخل قرية المناجم التابعة لحي الواحات البحرية.

2- محافظة دمياط، داخل قرية كفر العرب التابع لمركز فارسكور.

3- محافظة الغربية، داخل قرية شبشير الحصة التابعة لمركز طنطا ثان.

4- محافظة جنوب سيناء، وخاصة قريتي وادي مكتب ووادي الندية التابعتين لجنوب سيناء.

13 تخصصا طبيا متوفرا من خلال القوافل الطبية

أتاحت وزارة الصحة والسكان عدد 13 تخصص طبي متوفر خلال القوافل الطبية التي سيتم إطلاقها خلال اليوم، وهي كالتالي:

1- الباطنة.

2- الأطفال.

3- نساء وولادة.

4- الأنف والأذن.

5- العظام.

6- الأسنان.

7- الجلدية.

8- خدمات تنظيم الأسرة.

9- القلب.

10- الرمد.

11- الجراحة.

12- التحاليل.

13- خدمات الأشعة.

برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين يقدم خدمات مجانية

في سياق آخر، كانت وزارة الصحة والسكان، أوضحت عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، يقدم خدمات صحية متكاملة لمستحقي معاش ضمان أو معاش تكافل، أو معاش كرامة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الخدمات الصحية يجرِ تقديمها بشكل مجاني لهؤلاء الفئات، بداية من الكشف الطبي وحتى العمليات الجراحية الدقيقة، بالإضافة إلى الغسيل الكلوي، وعلاج الأورام.