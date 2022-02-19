5 قتلى و26 مصابا إثر انقلاب حافلة سياحية في تركيا
كتب:
محمد حسن عامر
10:08 ص | السبت 19 فبراير 2022
حادث انقلاب الحافلة السياحية في تركيا
ذكرت وسائل إعلام تركية إنًَّ 5 أشخاص لقوا مصرعهم اليوم وأصيب آخرين، في انقلاب حافلة سياحية بمدينة «قونية» التركية، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم».
حادث الحافلة السياحية وقع على طريق سريع
ووفقًا لوسائل الإعلام التركية، تسبب الحادث أيضًا في إصابة 26 شخصا أصيبوا خلال الحادث، الذي حصل في الكيلومتر 50 من طريق «قونية - أق سراي» السريع.
سيارات الإسعاف تتحرك لنقل الضحايا إلى المستشفى
وتحركت سيارات الإسعاف ونقلت الجرحى إلى المستشفيات، كما تمّ إرسال العديد من عناصر شرطة تركيا وفريق من خدمة الطوارئ إلى موقع الحادث، بناء على حجم الأخطار.