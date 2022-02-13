باحث يوضح استخدامات الماريجوانا حول العالم: علاج في تركيا.. وترفيه في أمريكا

قال الدكتور مينا مكاري، الباحث المصري بكلية الطب بجامعة هارفارد وعضو الفريق البحثي، إنه تم في 18 ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية بالسماح بشراء الماريجوانا دون أي عواقب قانونية وهذا يمكن أن يؤثر على تركيز السائقين، خاصة أن المارايجونا موجودة بنسب أيضا في أدوية في الأسواق.

تجربة على إعطاء الأشخاص ماريجوانا بأشكال مختلفة

وأضاف «مكاري» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة » اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه تم تجريب إعطاء أدوية بها الماريجوانا للأشخاص وإعطاء الماريجوانا فقط لمجموعة أخرى وتزيد المخدرات النشاط في الفص الأمامي في المخ ولكنها توثر بعدها على التركيز.

مخ تعاطي الماريجوانا

وأكد الباحث المصري بكلية الطب بجامعة هارفارد وعضو الفريق البحثي، أنه يوجد جهاز يسجل إشارات مخ الشخص عند تعاطي الماريجوانا ويقارنها بإشارات مخ الأشخاص العاديين الذين يتناولون الماريجوانا كمخدرات وليس عن طريق عقار طبي، لافتة إلى أن أكبر نسب حوادث في العالم تكون بسبب المخدرات لأنها تؤثر على سرعة استجابة السائق بشكل طبيعي وسيصبح للشرطة أداة تسهل عليه معرفة تعاطي الشخص للمخدرات وليس تناول الماريجوانا عن طريق الأدوية المختلفة.

استخدام الماريجوانا في دول مختلفة

وتسمح عدة دول مثل ألمانيا وتركيا واليونان باستخدام الماريجوانا كعلاج طبي، أما ولاية كاليفورنيا الأمريكية تتيح استهلاكه للترفيه، في الوقت الذي تسمح به أوكرانيا والأرجنتين باستغلال الحشيش لأغراض علاجية، في وقت آخر يدرس النواب في فرنسا منذ عام 2015 تشريع بيع الحشيش بالتجزئة في مواقع مرخص لها ولم يتم حسم الأمر.