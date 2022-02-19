ابنة صلاح رشوان: السرطان والرقابة عطلا تجسيد والدي لحياة «مبارك»

كشفت باكينام صلاح، ابنة الفنان صلاح رشوان، كواليس الحياة الأسرية والعائلية للفنان صلاح رشوان في ذكرى رحيله، قائلة إن والدها كان يسعد بأنه متواجد في قلوب كل الناس فيما يقدمه من أعمال فنية ودرامية.

كل نصائح والدي في الحياة تحققت

وأضافت «صلاح»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم السبت، أن والدها كان سيجسد قصة حياة الرئيس السابق حسني مبارك في مسلسل «المزرعة»، ولكن جرى إيقافه لأسباب رقابية في البداية، ثم تعرض والدها للإصابة بمرض السرطان لمدة 5 سنوات ونصف، وهذه أسباب عطلت ظهور المسلسل للنور.

وعن عدم اشتراك الفنان صلاح رشوان في أعمال بطولة، قالت: «كان بيقولي أنا راضي جدًا بالمكانة اللي وصلتلها، وشايف إني وصلت لقلوب الناس كلها بالمكانة دي، ولو ربنا مش مقدر إني أوصل لقلوب الناس بدور البطولة أنا مش عاوزه».

كان يعتبرني صديقته وأمه

وكشفت ابنة الممثل صلاح رشوان، عن علاقتها مع والدها وأبرز المواقف بينهما، قائلة إن كل نصائحه لها في الحياة تحققت لها، لدرجة أنها شعرت بالذهول عندما كبرت، «كل حاجة قالهالي طلعت صح، كأنه يرى المستقبل، اكتشفت أن كل كلمة أبويا قالهالي بتكون صح مليون في المية».

وأفادت بأن الفنان صلاح رشوان كان يتعامل معها على أنها صديقته أو والدته: «ساعات كنت بحضنه وأقوله مش أنا بردو مامتك فقالي آه، كان بيعتبرني أمه وبنته وصحبته».

والدي كان يعتز بدور «عبادة العقاد»

وأشارت إلى أن والدها كان يأخذ رأيها في أدواره: «كان بيسألني عشان أنا أكتر واحدة في البيت بتحب الفن وبركز فيه، وكنت بقول رأيي بشكل واضح وصريح، وفيه أدوار كنت بقوله أعملها بس هو رفض، لأنها مش هتسيب علامة»، لافتة إلى اعتزاز والدها صلاح رشوان بدور «عبادة العقاد» بائع السِبح المتسامح جدًا، والرجل التقي في مسلسل «المال والبنون».