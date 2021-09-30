أهم المعلومات عن صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة الجديد بالأقصر

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشاب والرياضة، اليوم الخميس، قرارًا بندب صلاح محمد رشوان أحمد، مديرًا لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، خلفًا لحفني بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، لبلوغه سن التقاعد والإحالة للمعاش.

ومن المقرر تنفيذ قرار الوزير، بندب صلاح محمد رشوان، ابن مركز أرمنت، وكيلًا لوزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، بداية من السادس من شهر أكتوبر المقبل.

أهم المعلومات عن وكيل الوزارة الجديد

ويعد صلاح رشوان وكيل الوزارة الجديد، من مواليد 19 أكتوبر لسنة 1970 بمركز أرمنت جنوب غرب محافظة الأقصر، وبدأ مشواره في العمل بوزارة الشباب والرياضة في أبريل من عام 1994، وتدرج في العمل والمناصب داخل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، حيث بدأ عمله أخصائي رياضي بالمديرية، ثم عمل مديرًا لحمام السباحة الأوليمبي قبل أن يتركه ويعمل مديرًا لإدارة الرياضة بالمديرية، حتى تم تعيينه وكيلًا لمديرية الشباب والرياضة لشؤون الرياضة بمحافظة الأقصر.

توقعات بتطوير منشآت رياضية

ومن المتوقع، أن يبدأ صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة الجديد مهام عمله في السادس من أكتوبر المقبل، عقب إحالة وكيل الوزارة السابق للتقاعد بعد بلوغه السن القانوني في 5 أكتوبر المقبل.

ونجح وكيل الوزارة الجديد في تحقيق العديد من الإنجازات في القطاع الرياضية، خلال عمله في وزارة الشباب والرياضة، طيلة السنوات الماضية، مع توقعات بإجراء أعمال تطوير لعدد من المنشآت الرياضية الفترة المقبلة.