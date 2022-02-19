أخبار روسيا وأوكرانيا.. دونيتسك ولوجانسك تعلنان حالة التعبئة العامة

أعلنت السلطات في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا في جنوب شرق أوكرانيا التعبئة العامة في أراضيها، ما ينظر إليه باعتباره نذر حرب في ظل تصاعد التوترات العسكرية في منطقة دونباس والمخاوف من قيام روسيا بغزو أوكرانيا وسط تحذيرات دولية.

وتقعا الجمهوريتان المعلنتان من طرف واحد في إقليم دونباس، إذ أعلنتا أمس بدء إجلاء مواطنيهما إلى روسيا خصوصا النساء والأطفال وكبار السن، مؤكدتين أن قوات الحكومة الأوكرانية حشدت نفسها لشن هجوم جديد على دونباس.

رئيس دونيتسك يتحدث عن اعتداءات أوكرانية والرد عليها

وقال دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد إنَّه وقع مرسوما بإعلان حالة التعبئة العامة في البلاد، داعيا من هم مقيدون في الاحتياط إلى الحضور للمكاتب العسكرية.

وزعم رئيس جمهورية دونيتسك التي لا تعرف بها أوكرانيا أن القوات الأوكرانية تستخدم قذائف الهاون وقاذفات القنابل اليدوية والمنظومات الصاروخية المتنقلة في قصف أراضي دونيتسك.

وقال رئيس جمهورية دونيتسك إنَّ قوات الشرطة ترد على من وصفهم بـ«العدو» بإطلاق النار.

سلطة لوجانسك غير المعترف بها تعلن حالة التعبئة العامة

في السياق نفسه، أعلن ليونيد باسيتشنيك رئيس جمهورية لوجانسك المعلنة ذاتيًا، ليونيد توقيع مرسوم يقضي بإعلان التعبئة العامة ووضع جميع الأجهزة الأمنية في حالة التأهب القصوى.

وذكر أنَّ القرار يأتي في إطار تهيئة الظروف التي من شأنها المساعدة على التصدي لأي عدون أوكراني على الجمهورية التي لا تعترف بها أيضا أوكرانيا.

ويقضي المرسوم المعلن من سلطات لوجانسك بحظر مغادرة أراضي الجمهورية على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامَا، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم».

يأتي هذا فيما تنفي أوكرانيا عزمها شن أي هجوم على إقليم دونباس، الذي يعتبر كثير من المراقبين أنَّه ربما يكون شرارة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.