أوكرانيا تجدد قصفها لـ«دونباس».. و«دونيتسك» تعلن إجلاء 6603 أشخاص

جددت القوات الأوكرانية قصفها لـ«دونباس» شرق أوكرانيا، مستخدمة المدفعية وقذائف الهاون، وأشارت التقارير إلى إطلاق 15 قذيفة باتجاه قرية «كراسني أوكتيابر»، فيما أطلقت 12 قذيفة باتجاه قرية «ستارولاسبا».

وتم إطلاق 18 قذيفة في اتجاه مدينة «دوكوتشيفسك»، و12 قذيفة في اتجاه قرية «بيزوميننوه»، و8 قذائف باتجاه قرية «فيسيله»، فوقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان ممثل جمهورية «لوجانسك الشعبية» المعلنة من طرف واحد في المركز المشترك للتنسيق والرقابة لوقف إطلاق النار، اتهم في وقت سابق من اليوم السبت، القوات الأوكرانية بقصف أراضي الجمهورية 31 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، باستخدام قذائف مدفعية عيار 122، فضلا عن مدافع هاون عيار ثقيل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، نفت السفارة الروسية بواشنطن اتهامات نائبة مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي «آن نويبرجر»، لموسكو بوقوفها وراء الهجمات الإلكترونية الأخيرة على البنوك ووزارة الدفاع الأوكرانية، وقالت عبر «فيسبوك»، إن تصريحات المسؤولة الامريكية، معادية لروسيا بوضوح.

من جانبها، أعلنت وزارة حالات الطوارئ في «جمهورية دونيتسك الشعبية»، المعلنة من جانب واحد، في بيان، أنه تم إجلاء 6600 شخص، من بينهم نحو 2500 طفل.

«طوارئ دونيتسك»: إجلاء 2436 طفلا من البلاد

وأشارت «حالات الطوارئ»، إلى أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بلغ 6603 أشخاص، منهم 2436 طفلا.

بدوره، أوضح المتحدث باسم وزارة الطوارئ في «جمهورية لوجانسك الشعبية»، صباح اليوم السبت، أن حوالي 25 ألفا من سكان الجمهورية عبروا بالفعل الحدود مع روسيا.

وكانت إدارة الطوارئ في منطقة روستوف الروسية، دخلت في وقت سابق، في حالة تأهب قصوى بسبب وصول اللاجئين من «لوجانسك».

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أخمدت السلطات النيران التي اشتعلت في خط أنابيب غاز دروجبا في «لوجانسك» الشعبية، وكان انفجار ثانٍ هو «لوجانسك» بعد وقت قصير من الانفجار الأول، الذي أدى إلى اشتعال خط الأنابيب.

وكانت شركة «لوجانسك غاز»، قالت إن الانفجارين، اللذين استهدفا خطوط «غاز دروجبا» كانا عملا تخريبيا، واستهدف انفجاران في منطقة مالايا فيرجونكا في جمهورية لوجانسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، ووصلت النيران إلى خط أنابيب الغاز في مالايا فيرجونكا.

«البنتاجون»: مرحلة زعزعة الاستقرار التي تقودها موسكو في كييف قد بدأت

وفي سياق متصل، أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن أكثر من 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية، مضيفا أن مرحلة زعزعة الاستقرار التي تقودها موسكو في كييف قد بدأت، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«بايدن»: روسيا ستكون مسؤولة عن حرب كارثية

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن روسيا ستكون مسؤولة عن حرب كارثية لا داعي لها إذا استمرت في خططه، مشيرا إلى بذل كل الجهود لإزالة الأسباب التي قد تقدمها موسكو لتبرير غزو أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي يثير استفزازات لبدء حرب كبرى، فيما أوضح رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الروسي، ليونيد سلوتسكي، اليوم السبت، إن بايدن قدم في تصريحاته الأخيرة بشأن الصراع الأوكراني «صورة مشوهة للوضع الحقيقي».