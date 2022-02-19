«الأمن والتعاون» الأوروبي: 870 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار في دونباس

أعلنت بعثة المراقبين الخاصة التابعة لـ«منظمة الأمن والتعاون في أوروبا»، تسجيلها 870 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار في «دونباس» شرقي أوكرانيا، موضحة أنها سجلت 222 انتهاكا في مقاطعة دونيتسك، بما فيها 135 انفجارا، و648 انتهاكا في مقاطعة لوجانسك، بما في ذلك 519 انفجارا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت بعثة المراقبين، إلى ارتفاع في عدد الانتهاكات، حيث كان عددها خلال الفترة المماثلة السابقة 189 انتهاكا في مقاطعة دونيتسك، و402 في لوجانسك.

وأعربت المنظمة، عن قلقها إزاء تزايد العنف في شرقي أوكرانيا، داعية إلى التخلي عن الخطاب العدائي، مؤكدة دعمها لجهود مجموعة الاتصال الثلاثية للتسوية، وبعثة المراقبين الخاصة.

وكانت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبية، اتهمتا القوات المسلحة الأوكرانية بقصف مختلف المناطق في دونباس بقذائف هاون من عيار 120 ملم المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم يذكر ولو بكلمة وضع السكان المدنيين في «دونباس» بشرق أوكرانيا، في تصريحه الأخير، وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، على «تليجرام»، تعليقا على تصريحات المسؤول الأمريكي عن الوضع في أوكرانيا، إن كان على بايدن أن يضيف أن روسيا اقتربت من حدود حلف شمال الأطلسي «الناتو» بشكل خطير.

وكان بايدن، اتهم في وقت سابق، في كلمته جمهوريتي «دونيتسك» و«لوجانسك» الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد بشرق أوكرانيا بانتهاك نظام وقف إطلاق النار في «دونباس». وقال الرئيس الأمريكي، إن القوات الروسية قامت بانتهاكات لوقف إطلاق النار في «دونباس».

أقاليم الروسية تعلن استعدادها لاستقبال اللاجئين من مناطق دونباس

بدورها، أعلن عدد من الأقاليم الروسية الاستعداد لاستقبال اللاجئين من دونباس على إثر إعلان دونيتسك ولوجانسك إجلاء المدنيين من أراضيها وسط التصعيد العسكري.

بدورها، أعلنت حكومة أوكرانيا أنها مستعدة لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإعادة نظام وقف إطلاق النار في منطقة «دونباس»، وقالت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية، وزيرة شؤون إعادة اندماج الأراضي المحتلة مؤقتا، إيرينا فيريشوك، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة، إن كييف تأمل في أن يتم، اليوم السبت، عقد اجتماع لمجموعة الاتصال الثلاثية لتسوية النزاع في دونباس والتي تدخل ضمنها أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

«البيت الأبيض» يحذر بكين من تقديم الدعم لـ موسكو في حال تعرضها لعقوبات

من جانبه، حذر نائب مستشار الأمن القومي لـ «البيت الأبيض» لشؤون الاقتصاد الدولي، داليب سينج، بكين من تقديم الدعم لـ موسكو في حال تعرضها لعقوبات غربية محتملة، مؤكدا للصحفيين، أن واشنطن مستعدة في حال حاولت روسيا استخدام موارد الطاقة وسيلة ضغط.

كما حذر سينج، من أن العقوبات التي ستفرضها واشنطن وشركاؤها على موسكو إذا ما قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا ستجعل من روسيا دولة منبوذة. وكانت واشنطن، حذرت من أن خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» لن يدخل الخدمة إذا اجتاحت روسيا أوكرانيا

وكانت مستشارة البيت الأبيض لعمليات القرصنة المعلوماتية، آن نويبرجر، قالت في وقت سابق، إن روسيا هي المسؤولة عن الهجمات السيبرانية التي استهدفت بنوك أوكرانية هذا الأسبوع،

بدورها، أشارت مجلة «شبيجل» الألمانية، إلى اكتشاف وثيقة أرشيفية متعلقة بوعود سياسيين غربيين لموسكو في عام 1991 بعدم توسع حلف شمال «الناتو» شرقا.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بتجميع كل ما يلزم للقيام بغزو ناجح، مضيفا: «لا أعتقد أن احتمال غزو روسيا لأوكرانيا خدعة».

اقتراح فرنسي بوجود باريس في طليعة قوات «الناتو» في رومانيا

بدورها، قالت الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه»، إنه يجب مواصلة الحوار لحل أزمة أوكرانيا، موضحا أن باريس تقترح أن تكون في طليعة قوات «الناتو» في رومانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشارت الرئاسة الفرنسية، إلى وجود ضرورة لطمأنة الحلفاء في شرقي أوروبا، مضيفة ان من الضروري أن تتحرك منظمة «الأمن والتعاون في أوروبا» على الأرض وأن تراقب

وتابع الإليزيه قائلا، إن الساعات والأيام المقبلة ستشهد تكثيفاً لحملة التضليل الروسية، مضيفا إن المحادثات مع الدول المعنية بأزمة أوكرانيا كانت مناسبة لتقييم خطورة الوضع

وكان موقع أمريكي، أشار في وقت سابق، إلى صور لأقمار صناعية، أظهرت تحركات عسكرية في بيلاروسيا والقرم وغرب روسيا.

وزيرة الخارجية الألمانية تتوقع سيناريو العلم الزائف في أوكرانيا

وأشارت وزارة الخارجية الألمانية، إلى أنها ترجح عملية روسية داخل أوكرانيا، تشبه الانقلاب، وليس غزوا كاملا، وأوضحت وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إنها تتوقع سيناريو العلم الزائف، من قبل روسيا، في أوكرانيا، وهو السيناريو الأكثر ترجيحا من غزو كامل.

زعماء غربيون: خطر الهجوم الروسي على أوكرانيا واقعي

وأعلنت الحكومة الألمانية في أعقاب اتصال مستشار البلاد أولاف شولتز مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من الزعماء الغربيين، أنهم اتفقوا جميعهم على إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا مع روسيا، وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين هيبيشترايت إن الزعماء أجمعوا على أن خطر الهجوم الروسي على أوكرانيا واقعي.