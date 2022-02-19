مدارس الفترتين بكفر الشيخ تستقبل أول أيام التيرم الثاني بإجراءات وقائية

استقبلت مدارس الفترتين في محافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، الطلاب بمختلف المراحل التعليمية للتعليم الأساسي والثانوي والعام والفني والمهني، وذلك في أول يوم دراسي للفصل الثاني.

وذكر الدكتور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن اليوم هو بداية التيرم الدراسي الثاني للطلاب بمدارس الفترتين بعدد من الإدارات التعليمية على مستوى الإقليم.

إجراءات وقائية مشددة

وقال «عبدالله»، إن الدراسة في التيرم الثاني بدأت وسط تشديد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين من أي عدوى قد تحدث لهم أثناء اليوم الدراسي.

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عن سعادته لما وصل له الطلاب بالمدارس من خلال الزي الموحد، وظهورهم في شكل جماعي منظم، ما يدل على مدى التزامهم نحو تحصيل العلم والاجتهاد الدراسي.

لجان متابعة

وأوضح «عبدالله» أنه كلف عددا من لجان المتابعة بالإدارات التعليمية، وكذلك مدراء المدارس، بإجراء جولات على مدار اليوم الدراسي لمتابعة العملية التعليمية، والتأكد من تعقيم وتطهير المدارس والفصول الداخلية، وكذلك حجرات المعامل ودورات المياه والمكتبات، فضلا عن حضور المدرسين.

تقرير للمحافظ بسير العملية التعليمية

وأكد وكيل وزارة التعليم بالمحافظة أنه قدم بيانا للواء جمال نور الدين محافظ الإقليم بجاهزية 328 مدرسة على نطاق جميع الإدارات التعليمية ومدارسها للتيرم الثاني للعام الدراسي الجاري، وكذلك عن مدارس الفترتين اليوم، مع تطبيق الطرق الوقاية بالنسبة للطلاب، والتباعد لضمان الحفاظ علي صحتهم من أي أمراض.