مدارس «شمال سيناء» تستعد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

أنهت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، كامل الاستعدادات لاستئناف الفصل الدراسي الثاني بإدارات المحافظة الستة، وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم فى شمال سيناء، في بيان للمديرية، إنه تم توزيع جميع الكتب الدراسية والحصص على المدارس، وتم دراسة كيفية عملية التوزيع، بعقد اجتماع موسع ضمن رؤساء ووكلاء الإدارات التعليمية في المحافظة، والعمل على وضع آلية تضمن تجنب عدم التأخير لعملية توزيع الكتب الدراسية لجميع المراحل فى الأيام الأولى للعام الدراسي مباشرة، وعدم التعطيل.

مراجعة عمليات الحضور والانصراف

وأضاف رضوان، أنه راجع عملية الحضور والانصراف للفصل الدراسي الأول، والأخطاء التي كانت غير مؤثرة، لتجنب عملية تأخير توزيع الكتب الدراسية، وذلك من خلال تقارير مدراء المدارس ورؤساء التوجيه بالمديرية والإدارات التعليمية جميعها.

عودة 13 مدرسة للدراسة بقرى جنوب وغرب الشيخ زويد

وقال رضوان فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك 13 مدرسة جديدة سوف يتم بدء الدراسة بها، وهي من القرى والتجمعات السكنية العائدة، والتى كان آخرها مدرسة الخروبة المشتركة، والتى تم إنهاء وصول كشوفات الأسماء الخاصة بالتلاميذ الابتدائي والإعدادي من سكان قرية الخروبة غرب الشيخ زويد والتجمعات القريبة منها، وذلك تم من خلال نقل التلاميذ بالإخطار، بحسب توجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، والذي أكد على تذليل جميع العقبات أمام التلاميذ العائدين إلى قراهم، سواء من العريش وبئر العبد أو من المحافظات الأخرى.

ويشار إلى أن محافظ شمال سيناء، قد أصدر تعليمات إلى المديريات بتسهيل عودة التلاميذ والأهالي للقرى العائدة جنوب وغرب الشيخ زويد، والذين تركوا منازلهم بسبب الحرب على الإرهاب.